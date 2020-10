X Factor Mixtape 2020: l’album con la playlist dei brani originali dei concorrenti

X Factor 2020 Mixtape è l’album con i brani originali dei concorrenti di questa edizione del talent musicale di Sky, con i Live che partono stasera, giovedì 29 ottobre. L’album, che permette di scoprire i sogni e le passioni dei cantanti di X Factor, il 30 ottobre e disponibile da ora in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/xfactor-mixtape/. Tutte le canzoni presenti nell’album vengono eseguite nella prima puntata di stasera, che per la prima volta nella storia del programma si apre con gli inediti.

X FACTOR MIXTAPE 2020 è una fotografia, un’istantanea che cattura i primi importantissimi passi di un’avventura, un nuovo modo di vedere i talenti che abbiamo già conosciuto nelle scorse puntate del programma… 12 carte d’identità musicali che dal 30 ottobre non riusciremo più a toglierci dalla testa.

X Factor 2020, gli inediti

Inediti UNDER UOMINI

Inediti UNDER DONNE

Inediti OVER

Inediti GRUPPI

LITTLE PIECES OF MARMALADE: One cup of happiness (il testo)

MANITOBA: La domenica (il testo)

MELANCHOLIA: Leon (il testo)

Streaming e tv

Abbiamo visto i titoli degli inediti di X Factor 2020, ma dove vedere i LIVE in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 29 ottobre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv. In tutto per i LIVE di X Factor 2020 sono previste otto puntate: dal 29 ottobre 2020 al 17 dicembre 2020.

