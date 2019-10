Stasera in tv 7 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata in replica de Il Commissario Montalbano, amatissima fiction con protagonista Luca Zingaretti nei panni del celebre poliziotto di Vigata. Questa è la volta dell’episodio intitolato La vampa d’agosto.

Trama: Montalbano questa volta avrà a che fare con il mondo delle corse clandestine di cavalli, organizzate dalla mafia. Quando viene ritrovato un cavallo massacrato sotto la casa del commissario. Il commissario conduce la sua indagine circondato da una serie di personaggi curiosi ed affascinanti: i manichini della nobiltà siciliana di provincia, i brutti ceffi dei cavallari, i gregari della mafia, semplici delinquenti e infine i capo-rioni che tirano le fila dei delitti, il tutto condito dall’apparizione di Rachele Esterman (Mandala Tayde), una bella amazzone amica di Ingrid (Isabell Sollman). Montalbano conduce la sua indagine difficile evitando i falsi obiettivi che si frappongono tra lui e la soluzione.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 torna Stasera tutto è possibile, divertente show questa volta condotto da Stefano De Martino.

Gli ospiti di questa sera

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

21:20 – Indovina chi viene a cena

21:45 – Presa Diretta

Questa sera su Rai 3 torna Presa Diretta. Una nuova puntata condotta da Riccardo Iacona, con nuove inchieste e servizi, per raccontare la realtà.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 stasera torna Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento su tematiche di attualità condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 7 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Temptation Island Vip

Su Canale 5 stasera una nuova puntata di Temptation Island Vip, il reality dove alcune coppie composte da personaggi noti dello spettacolo mettono alla prova la propria resistenza.

GUIDA TV 7 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Rambo III

Su Italia 1 questa sera va in onda Rambo III, terzo capitolo della saga d’azione con protagonista Sylvester Stallone.

Trama: Rambo torna all’azione, dopo il Vietnam, andando in Afghanistan a liberare un ufficiale prigioniero dei russi che occupano il Paese. Riesce nell’intento e si schiera al fianco dei partigiani afghani che non sopportano il dominio dei carri armati sovietici, condotti da invasori più feroci dei nazisti.

Di seguito il trailer:

PROGRAMMI TV 7 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy (stagione 15)

Questa sera su La 7 la quindicesima stagione del medical drama più famoso della tv, Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 7 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:25 – 007 – Zona pericolo

Su Tv8 questa sera va in onda un film della saga di 007 con Timothy Dalton, 007 – Zona pericolo.

Trama: James Bond è impegnato in un’esercitazione durante la quale però deve eliminare un agente che gli ha sparato sul serio. Dopo questo prologo viene inviato a Bratislava per organizzare la defezione di Georgi Koskov, un generale del Kgb. Qui sventa un attentato organizzato da una graziosa violoncellista-spia. Si reca quindi in Afghanistan dove scopre che dietro a tutto si cela proprio Koskov.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ti presento Sofia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ti presento Sofia, simpatica commedia del 2018 con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti.

Trama: Gabriele, ex rocker ora negoziante di strumenti musicali, è divorziato e un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un’amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 7 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Buffa Racconta: Italia-Germania 4-3

21:00 – Premier League Remix

Su Sky Sport Uno stasera va in onda il meglio del week end del calcio inglese.

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Hell’s Kitchen USA 1^TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Hell’s Kitchen USA, con lo chef Gordon Ramsay che solleciterà i concorrenti a dare il loro meglio.

