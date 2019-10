Montalbano, La pista di sabbia: trama e il finale della puntata

In questa puntata, vediamo un cast speciale affiancare Luca Zingaretti in vacanza: Serena Rossi con un duplice ruolo, Gaetano Aronica che interpreta Lozupone e Vincenzo Peluso che interpreta il Geometra Spitaleri.

In questa puntata, vediamo un cast speciale affiancare Luca Zingaretti in vacanza: Serena Rossi con un duplice ruolo, Gaetano Aronica che interpreta Lozupone e Vincenzo Peluso che interpreta il Geometra Spitaleri.

Di cosa parla La vampa d’agosto? Di seguito la trama della puntata e il suo finale.

La pista di sabbia trama

In questa puntata, in una normalissima mattinata di sole, il commissario Montalbano trova al suo risveglio un cavallo morto ammazzato sulla spiaggia di fronte alla sua casa di Marinella. Subito scende a constatarne la morte ma, prima di riuscire a far prelevare la carcassa, il cavallo scompare come per mistero.

Qualche ora dopo Rachele Esterman, amazzone amica di Ingrid Sjöström che si trova in Sicilia per partecipare ad una gara ippica che si svolge annualmente a Fiacca, si presenta in commissariato per denunciare il furto del suo cavallo sauro, il quale era stato da lke affidato alla scuderia di Saverio Lo Duca.

Proprio quella stessa sera Ingrid, recandosi a cena da Salvo, sorprende degli sconosciuti in casa sua che hanno rubato solo il vecchio Rolex del padre. Nel frattempo le indagini sul cavallo scomparso vanno avanti e Mimì Augello scopre che i cavalli rubati dalle scuderie di Lo Duca sono due: Super, appartenente a Rachele Esterman, e Rudy, di proprietà dello stesso Lo Duca.

Fazio, da parte sua, inizia ad indagare su un giro di gare ippiche clandestine gestite da Michele Prestia, un piccolo criminale con legami mafiosi tramite Francesco Bellavia, membro della famiglia Cuffaro.

Ingrid invita Montalbano a partecipare ad una festa in occasione della gara ippica, dove Rachele corre con un altro dei cavalli di Lo Duca, piazzandosi seconda.

In quest’occasione il commissario incontra Lo Duca, il quale gli confida di sospettare che a rubare i cavalli sia stato per vendetta un suo vecchio dipendente, Gerlando Gurreri: Lo Duca, durante un alterco, lo aveva ferito alla testa, rendendolo invalido. Durante la cena, Rachele induce Montalbano ad allontanarsi e fanno l’amore in un fienile presso le scuderie. Al ritorno a casa, il commissario trova segni di una perquisizione minuziosa; il Rolex risulta restituito.

Con l’aiuto di Fazio, organizza una trappola: finge di uscire e lascia Galluzzo di guardia. Degli sconosciuti tentano di dar fuoco alla casa, Galluzzo li sorprende, c’è un conflitto a fuoco, uno dei malintenzionati resta ferito, ma riescono comunque a scappare. Montalbano sospetta che l’intrusione sia un tentativo di intimidazione legato alla sua testimonianza contro Giacomo Licco, un mafioso legato alla famiglia Cuffaro. Si reca dal pm Giarrizzo per comunicargli di avere dei dubbi riguardo a un possibile alibi di Licco. Viene infatti a sapere che l’amante di Licco, Concetta Siragusa, testimonierà a suo favore.

Le indagini di Fazio su Gurreri rivelano che la Siragusa è sua moglie e i Cuffaro lo hanno fatto entrare nell’associazione in cambio della testimonianza. Francesco Bellavia ha minacciato di ucciderlo se la moglie non collabora.

Il mattino seguente un cadavere viene trovato in mezzo alla campagna; è vestito solo di mutande ed è stato ucciso con un colpo di pistola alla schiena. Dall’analisi della scientifica risulta che il proiettile appartiene ad una pistola in dotazione alla Polizia. Il medico legale conferma che il morto aveva in passato ricevuto un trapanamento del cranio. Montalbano capisce che si tratta di Gurreri e che era stato ucciso da Galluzzo durante l’imboscata della polizia presso l’abitazione di Montalbano; il suo complice Bellavia ha poi provveduto a disfarsi del cadavere.

Dalla lavanderia mandano a Montalbano un ferro di cavallo trovato nella tasca del suo accappatoio. Solo allora il commissario si ricorda di averlo preso vicino alla carcassa trovata di fronte a casa sua. Il ferro non ha nessun segno particolare, mentre quelli del cavallo di Rachele avevano dei marchi ben precisi. Da questo Montalbano capisce che il cavallo ucciso è in realtà quello di Lo Duca.

Il finale

Attenzione: spoiler!

Montalbano, a quel punto, gioca un bluff: fa credere a Lo Duca che Prestia ha confessato e si fa raccontare tutto. Ne risulta che l’uomo era ricattato da Prestia, il quale lo costringeva a dare uno dei suoi cavalli per le corse clandestine. Era stato Lo Duca ad aver organizzato il furto dei due cavalli e ad aver fatto credere che quello ucciso fosse di Rachele Esterman e non il suo, comunque in fin di vita. Bellavia e Prestia, a quel punto, vengono arrestati e il cavallo di Rachele recuperato.

Ingrid e Rachele vanno a cena da Montalbano quando a un certo punto squilla il telefono: quando Rachele risponde dall’altra parte della cornetta c’è Livia, che riattacca subito. Nel finale Montalbano, dopo aver rivelato a Rachele che il suo cavallo è salvo, si prepara ad un litigio telefonico.

