Rambo 3: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

Prosegue la full immersion di Italia 1 nell’universo della saga di film dedicati a John Rambo: stasera, lunedì 7 ottobre 2019, sulla rete Mediaset va in onda il terzo capitolo della storia con protagonista Sylvester Stallone: Rambo 3.

Il film arriva a una settimana esatta dalla messa in onda di Rambo 2 – La vendetta e a due settimane dal primo capitolo e racconta come prosegue la storia dell’eroe della guerra del Vietnam, impegnato stavolta in un altro pericoloso teatro di guerra: l’Afghanistan. Il personaggio, inventato dalla penna dello scrittore canadese David Morrell e reso celebre dalla sua trasposizione cinematografica, rischierà ancora una volta la sua vita, stavolta per salvare il suo ex colonnello Trautman.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film, uscito al cinema nel 1988 e diretto da Peter MacDonald: dalla trama al cast completo, dal trailer alle informazioni su dove vederlo in tv e anche in streaming.

Rambo 3, la trama del film

Qualche anno dopo i fatti narrati dal secondo film della saga, John Rambo vive in Thailandia, dove si è ritirato con l’obiettivo di vivere la sua vita in modo privato e soprattutto non violento. Lì, infatti, aiuta dei monaci buddhisti a restaurare il loro monastero, partecipando ad alcuni incontri di lotta e devolvendo poi la vincita ai monaci.

Un giorno, però, l’eroe di guerra riceve la visita del colonnello Trautman, che gli chiede di partecipare a una nuova missione, stavolta in Afghanistan, per fornire ai Mujahideen delle armi per combattere contro gli occupanti sovietici. Rambo rifiuta, ma quando il colonnello viene catturato dai russi, cambia idea e si reca prima in Pakistan, al seguito di un gruppo di ribelli.

Riuscirà Rambo a salvare il suo colonnello e a sopravvivere all’inferno provocato dai russi in Afghanistan?

Rambo 3, il cast completo

Chi sono gli attori che fanno parte del cast di Rambo 3? Oltre al grande protagonista, Sylvester Stallone, ecco tutti gli altri interpreti della pellicola, con accanto il nome del personaggio cui hanno prestato il volto nel film:

Sylvester Stallone – John Rambo

Richard Crenna – Samuel Trautman

Marc de Jonge – Col. Zaysen

Kurtwood Smith – Robert Griggs

Spiros Focás – Masoud

Sasson Gabai – Mousa Ghani

Doudi Shoua – Hamid

Randy Raney – Kourov

Marcus Gilbert – Tomask

Rambo 3, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Italia 1:

Rambo 3, dove vedere in tv e in streaming il film

Come vedere Rambo 3 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 7 ottobre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La terza rete Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Rambo 3 grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming