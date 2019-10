Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 7 ottobre 2019

Stefano De Martino è pronto a condurre una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Il programma di Rai 2 è arrivato alla sua quarta puntata e va in onda lunedì 7 ottobre 2019 in prima serata, ore 21,20.

Come sempre tanti momenti spassosi e prove esilaranti, per un programma a cui il direttore di Rai 2 Carlo Freccero tiene molto, e che sancisce la consacrazione di Stefano De Martino come conduttore e volto di punta della rete.

Vediamo insieme le anticipazioni della quarta puntata di Stasera tutto è possibile, in programma su Rai 2 a partire dalle 21,20 oggi 7 ottobre 2019.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della quarta puntata

Stasera tutto è possibile è un comedy show realizzato da Endemol Shine Italy. Registrato presso l’Auditorium di Napoli, il programma è condotto da Stefano De Martino e vede la partecipazione di diversi personaggi dello spettacolo pronti a far ridere il pubblico di Rai 2.

Gli ospiti della puntata di oggi

Tutti gli ospiti che parteciperanno a questa quarta puntata si divertiranno con i giochi previsti dal format, in particolare con la Stanza inclinata. E ancora vedremo Alphabody, Segui il labiale, da StepBurger fino a Speed Quiz.

Non è una gara, non si vincono premi, semplicemente si passa insieme una bella serata all’insegna della risata e del buonumore. Il tema della quarta puntata è “Love”, l’amore.

Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli ed è diretto da Sergio Colabona.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Stasera tutto è possibile, gli ospiti della quarta puntata

Ma quali sono gli ospiti della quarta puntata di Stasera tutto è possibile? Come sempre ci saranno vari personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Tra gli ospiti della serata ci saranno: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Roberto Ciufoli, Arteteca, Fatima Trotta, Nathalie Guetta e Paola Di Benedetto.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per oggi, lunedì 7 ottobre 2019, alle 21,20 su Rai 2.