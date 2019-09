Stasera in tv 28 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 28 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 28 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta – Leonardo Genio Universale

Questa sera su Rai 1 torna Alberto Angela con Ulisse: il piacere della scoperta, con una puntata dedicata a Leonardo Da Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua morte.

Gli ospiti della puntata di oggi di Ulisse

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Orsi e cuccioli

Questa sera su Rai 2 una nuova puntata di N.C.I.S. dal titolo Orsi e cuccioli.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:30 – Indovina chi viene a cena

21:05 – Ci vediamo domani

Questa sera su Rai 3 è in programma il film Ci vediamo domani, commedia del 2013 con protagonista Enrico Brignano.

Trama: Spinto da quella che considera un’ottima intuizione commerciale, un quarantenne apre un’agenzia di pompe funebri in un paesino abitato per la maggior parte da ultranovantenni. Lui pregusta grandi affari, ma i vecchietti non hanno intenzione di passare a miglior vita.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:56 – Scorpion ep.8

21:10 – Parker

Su Rete 4 questa sera va in onda Parker, thriller del 2013 con protagonisti Jason Statham e Jennifer Lopez.

Trama: Parker, professionista del crimine che rispetta alcune rigide regole morali che si è dato, partecipa a una spettacolare rapina che mette a soqquadro un’intera città ma, anziché ottenere la sua parte del bottino, si vede truffare dai complici. Questi ultimi fuggono via lasciandolo a mani vuote e in fin di vita. Salvato, Parker comincia a meditare vendetta e, per riprendersi ciò che gli spetta, si mette sulle loro tracce in Florida, luogo del prossimo colpo degli ormai ex complici. L’incontro con la bella Leslie (Jennifer Lopez) intralcerà però i suoi piani.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 28 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – Amici Celebrities

Su Canale 5 stasera arriva la seconda puntata di Amici Celebrities, il talent di Maria De Filippi dove a sfidarsi questa volta sono personaggi del mondo dello spettacolo.

GUIDA TV 28 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Space Jam

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Space Jam, commedia del 1996 con protagonisti Michael Jordan e Bill Murray.

Trama: Bugs Bunny ha impegnato se stesso e i suoi amici in una sfida a basket con i Nerdlucks, una banda di piccole e irritabili creature provenienti dallo spazio. Costoro sono stati inviati dallo spietato e bellicoso Swackhammer allo scopo di rapire i Looney Tunes. Se i Looney Tunes vinceranno potranno rimanere sulla terra, se invece perderanno gli alieni avranno la meglio. Bugs decide di rapire Michael Jordan e di farlo giocare nella propria squadra.

Space Jam: il sito web del film è ancora online, un tuffo negli anni ’90

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 28 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Little Murders – Omicidio nell’alta moda

Questa sera su La 7 torna Little Murders con un nuovo episodio, dal titolo Omicidio nell’alta moda.

PROGRAMMI TV 28 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:30 – 40 carati

Potrebbero interessarti Mirko Matteucci: ecco che fine ha fatto “Missouri 4” di Propaganda Live, la verità raccontata da Zoro Space Jam: il sito web del film è ancora online, un tuffo negli anni ’90 Space Jam: trama, cast, trailer e streaming del celebre film con Michael Jordan

Su Tv8 questa sera in prima serata il film 40 carati, film thriller del 2012 con Elizabeth Banks e Sam Worthington.

Trama: Nick è un poliziotto che è stato arrestato per un furto che sostiene di non aver commesso. Riuscito fortuitamente a evadere di prigione, si inerpica su un cornicione di un palazzo, minacciando il suicidio e attirando sotto di sé una gran folla e molta polizia. Entrato in comunicazione con Lydia, psicologa della polizia accorsa sul luogo, Nick si adopera per guidare da lassù una rapina supertecnologica che ha come obiettivo proprio il prezioso diamante del cui furto era stato accusato, ma che potrebbe anche servire per dimostrare la sua innocenza. Mentre le teste di cuoio si vanno appostando, Lydia non sa più chi stia dicendo la verità e chi stia mentendo e la vita di Nick è sempre più appesa a un filo.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La preda perfetta

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film La preda perfetta, con Liam Neeson e Dan Stevens.

Trama: Matt Scudder, ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York, è un investigatore privato senza licenza che opera al di fuori della legge e che viene ingaggiato da un boss del traffico di eroina per dare la caccia agli uomini che gli hanno rapito e brutalmente assassinato la moglie. Nel corso delle indagini, Scudder scoprirà che questi uomini sono killer avvezzi a perpetrare lo stesso tipo di perverso reato e per mettere fine ai loro macabri omicidi intraprenderà una estenuante ricerca tra i vicoli di New York per rintracciarli e fermarli una volta per tutte.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 28 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:05 – Torino – Milan

21:25 – Union Berlino – Eintracht F. (diretta)

Su Sky Sport Uno va in onda lo scontro di Bundesliga tra Union Berlino e Eintracht F.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

21:15 – X Factor 2019 Audizioni. 3a parte

Questa sera su Sky Uno tornano le Audizioni di X Factor 2019 in replica: chi andrà direttamente ai Bootcamp?

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI