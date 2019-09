Ulisse il piacere della scoperta 2019, gli ospiti della seconda puntata del 28 settembre dedicata a Leonardo Da Vinci

Nuovo appuntamento con Ulisse Il piacere della scoperta, la trasmissione di Rai 1 condotta da Alberto Angela in prima serata ogni sabato. Nella seconda puntata di stasera, 28 settembre 2019, assisteremo a una trasmissione completamente dedicata a Leonardo Da Vinci, il genio italiano scomparso 500 anni fa. Per l’occasione ci saranno anche numerosi ospiti.

Le opere, la vita e i segreti di Leonardo, analizzati attraverso un viaggio nei luoghi che maggiormente ne hanno caratterizzato l’esistenza e la sua sterminata produzione. Pittore e scultore, scienziato e ingegnere, ha segnato come pochi il suo tempo. Ma chi era realmente quest’uomo?

Proverà a dare una risposta la puntata di oggi di Ulisse il piacere della scoperta, in onda in prima serata su Rai 1 sabato 28 settembre 2019 dalle 21.25.

Come di consueto, il racconto di Alberto Angela all’interno di queste sei puntate di Ulisse in prima serata è accompagnato dalla presenza di grandi ospiti tra i più amati dal pubblico. In particolare in questa seconda puntata ci sarà Gigi Proietti, i grande attore che darà voce ai personaggi dell’epoca di Leonardo.

Inoltre tra gli ospiti anche un altro grande toscano come Roberto Benigni, che con il suo stile unico ci porterà in pieno Quattrocento, regalandoci momenti unici di spettacolo e approfondimento.

Il viaggio di Ulisse dedicato al genio di Leonardo, a 500 anni dalla morte, si apre in Francia, dove Da Vinci visse gli ultimi anni della sua vita nel maniero che gli donò il re Francesco I. Ci si sposta poi a Firenze, la sua grande patria, con una visita speciale alla Sala Leonardo all’interno degli Uffizi.

Infine si va a Milano, dove Leonardo visse per ben 17 anni, dal 1482, presso la corte di Ludovico il Moro. Una città molto ricca e stimolante, all’interno della quale realizzò alcune delle sue opere più famose come Il Cenacolo.

Spazio inoltre nella puntata di oggi di Ulisse il piacere della scoperta 2019 per un Leonardo in parte inedito. Non tutti sanno infatti che era anche un conoscitore di musica. Ascolteremo per l’occasione un brano, cantato da Giorgia, il cui testo fu scritto dallo stesso artista toscano.

Appuntamento dunque con la seconda puntata di Ulisse il piacere della scoperta stasera sabato 28 settembre 2019, alle ore 21:25, su Rai 1.

