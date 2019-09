Ulisse il piacere della scoperta 2019, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 28 settembre

Torna Ulisse il piacere della scoperta, la trasmissione di Alberto Angela in onda ogni settimana su Rai 1 il sabato in prima serata. Un nuovo appuntamento con la divulgazione, la scienza e la cultura. Nella seconda puntata di sabato 28 settembre 2019 assisteremo a uno speciale interamente dedicato al genio di Leonardo Da Vinci, a 500 anni dalla sua morte.

Ulisse si conferma una trasmissione di grande successo di Rai 1, che grazie alla popolarità e alla bravura di Alberto Angela riesce a vincere la battaglia degli ascolti in una serata difficile come quella del sabato sera.

Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda sabato 28 settembre 2019 dalle 21.25.

Tutto quello che c’è da sapere su Ulisse Il piacere della scoperta, la stagione 2019

Ulisse Il piacere della scoperta 2019, le anticipazioni della seconda puntata

Un’intera puntata dedicata al genio di Leonardo Da Vinci, uno dei grandi maestre dell’arte italiana, in occasione dei 500 anni dalla sua morte. Il secondo appuntamento della nuova stagione di Ulisse Il piacere della scoperta si apre in Francia, ad Amboise, sulle rive della Loira, dove Leonardo visse gli ultimi anni della sua vita.

Tutte le opere e le invenzioni di Leonardo

Un tuffo nel Rinascimento, guidati da Alberto Angela, per scoprire come sono nate le sue opere più celebri. In particolare si cercherà di ripercorrere la vita e la carriera di Leonardo Da Vinci, provando a svelare uno dei maggiori segreti che hanno contribuito a rendere affascinante il suo personaggio: chi era davvero quell’uomo capace di diventare uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, al tempo stesso scienziato e ingegnere, musicista e pittore, scultore e architetto?

Gli eventi per l’anniversario della morte di Leonardo

Dopo la prima parte in Francia, dove Leonardo Da Vinci visse nell’ultima parte della sua vita nel maniero che gli donò il re Francesco I, ci si sposta poi a Firenze. Lì si formò il giovane Leonardo, e in particolare nella bottega del suo maestro Andrea del Verrocchio, tra i più grandi artisti della sua epoca.

Non si può parlare di Da Vinci senza entrare negli Uffizi: Alberto Angela porterà i telespettatori di Ulisse all’interno di una visita nella Sala Leonardo, dove sono esposti i primi capolavori del Genio toscano.

Gli ospiti della puntata di oggi di Ulisse il piacere della scoperta

Ci si sposta poi a Milano, Leonardo visse per ben 17 anni, dal 1482, presso la corte di Ludovico il Moro. Siamo in un’epoca di grande fermento artistico e culturale, che ispirò alcune delle sue opere maggiori come Il Cenacolo.

I quaderni di Leonardo Da Vinci online

Oltre che pittore e scultore di prim’ordine, Leonardo fu anche un grande appassionato di musica. Per questo nel corso della puntata di stasera di Ulisse Il piacere della scoperta ascolteremo un brano, il cui testo fu scritto dallo stesso Leonardo, musicato originalmente da Roman Vlad, riarrangiato per l’occasione da Fabio Visocchi e che verrà interpretato dalla splendida voce di Giorgia.

Ulisse Il piacere della scoperta 2019, gli ospiti di Alberto Angela

Come di consueto, nella trasmissione di Alberto Angela non mancano i grandi ospiti, che ci aiutano a entrare ancor di più nel vivo del tema trattato. Nella puntata di stasera ci sarà il grande Gigi Proietti, che interpreterà con la sua voce alcuni tra i più importanti artisti e i personaggi dell’epoca.

Inoltre nella puntata di oggi di Ulisse Il piacere della scoperta ci sarà Roberto Benigni, che regalerà al pubblico un momento di spettacolo e approfondimento unico.

Appuntamento dunque con la seconda puntata di Ulisse il piacere della scoperta stasera sabato 28 settembre 2019, alle ore 21:25, su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming le nuove puntate di Ulisse