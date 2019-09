Space Jam: trama, cast e streaming del celebre film con Michael Jordan

Se c’è un film che negli anni Novanta sembra davvero futuristico e impensabile fino a qualche tempo prima, quello è di certo Space Jam: la pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 1996, stupì milioni di appassionati di tutto il mondo grazie all’utilizzo della tecnica mista, che vedeva sullo stesso schermo personaggi in carne e ossa e protagonisti dei cartoni animati.

Una tecnica che si era vista già negli anni Ottanta con il film “Chi ha incastrato Roger Rabbit”, ma che in Space Jam vede l’unione dei grandi campioni del basket americano (Michael Jordan su tutti) e dei Looney Tunes, gli amatissimi personaggi animati della Warner Bros.

Per tutti gli appassionati quella di stasera, sabato 28 settembre 2019, è un’occasione per rinfrescarsi la memoria con un film sempreverde: Space Jam, infatti, va in onda stasera su Italia 1, a partire dalle 21,20. In attesa di Space Jam 2, annunciato per il 16 luglio del 2021 e con protagonista un altro grande nome del basket NBA: LeBron James.

In attesa della messa in onda, diamo un’occhiata a tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, passando per il trailer e le informazioni su dove vedere Space Jam anche in streaming.

Space Jam, la trama del film

Sul pianeta dei Nerdlucks, il lunapark elettronico sta per fallire per mancanza di nuovi divertimenti. Il padrone del lunapark e capo dei Nerlucks, Swackhammer, è quindi alla disperata ricerca di una soluzione. Per ottenerla, invia un gruppo di suoi collaboratori sulla Terra. L’obiettivo è quello di rapire i Looney Tunes e scoprire quali sono i segreti dei loro divertimenti.

I personaggi del celebre cartone animato, guidati da Bugs Bunny, stanno per soccombere quando al coniglio viene un’idea: i Nerdlucks e i Looney Tunes si sfideranno in una sfida di basket. Se i Tunes vinceranno, potranno rimanere sulla Terra. Se perderanno dovranno seguire i nemici sul loro pianeta.

Space Jam: il sito web del film è ancora online, un tuffo negli anni ’90

Gli alieni accettano la sfida, ma siccome non conoscono lo sport, decidono di utilizzare i loro poteri per rubare ad alcuni grandi campioni del basket tutte le loro energie e abilità. Bugs Bunny, nel panico, capisce che l’unica soluzione è quella di chiedere aiuto al più forte di tutti: Michael Jordan, che si è ritirato da poco tempo (il film è ambientato tra il 1993 e il 1995, durante il primo ritiro del grande campione) e gioca adesso a baseball.

Jordan accetta di partecipare insieme all’attore Bill Murray. Chi vincerà questa sfida al limite del possibile?

Space Jam, il cast completo

Come già anticipato, la vera guest star del cast di Space Jam è Michael Jordan, che interpreta se stesso. Ma sono molti altri i personaggi che nel film interpretano se stessi: l’attore Bill Murray e i cestisti Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson, Shawn Bradley e tanti altri.

Ecco il cast completo di Space Jam:

Michael Jordan – se stesso

Wayne Knight – Stan Podolak

Theresa Randle – Juanita Jordan

Bill Murray – se stesso

Manner “Mooky” Washington – Jeffrey Jordan

Eric Gordon – Marcus Jordan

Penny Bae Bridges – Jasmine Jordan

Brandon Hammond – Michael Jordan a 10 anni

Larry Bird – se stesso

Thom Barry – James Jordan

Charles Barkley – se stesso

Patrick Ewing – se stesso

Muggsy Bogues – se stesso

Larry Johnson – se stesso

Shawn Bradley – se stesso

Ahmad Rashād – se stesso

Del Harris – se stesso

Vlade Divac – se stesso

Cedric Ceballos – se stesso

Jim Rome – se stesso

Paul Westphal – se stesso

Danny Ainge – se stesso

Bebe Drake – governante dai Jordan

Alonzo Mourning – se stesso

A.C. Green – se stesso

Pervis Ellison – se stesso

Charles Oakley – se stesso

Derek Harper – se stesso

Jeff Malone – se stesso

Anthony Miller – se stesso

Sharone Wright – se stesso

Nella versione italiana di Space Jam, la voce del radiocronista Hubie è quella di Sandro Ciotti, storica voce del programma radiofonico “Tutto il calcio minuto per minuto”. La voce di Mr. Swackhammer, invece, è del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, mentre quella della coniglietta Lola Bunny è di Simona Ventura.

Space Jam, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Italia 1 con protagonista il grande Michael Jordan:

Space Jam, dove vedere in tv e in streaming il film

Come fare per vedere Space Jam in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 28 settembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Space Jam grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

