Ci vediamo domani, trama e finale del film con Enrico Brignano

Stasera, sabato 28 settembre 2019, su Rai 3 va in onda Ci vediamo domani, una commedia malinconica con Enrico Brignano: il film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2013, ha una trama davvero molto particolare, con un finale tanto inatteso quanto emozionante.

Ci vediamo domani è stato diretto dal regista Andrea Zaccariello. Tutti i telespettatori possono goderselo stasera, sulla terza rete Rai, a partire dalle ore 21,05.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Ci vediamo domani

Nel cast, oltre a Brignano, spicca la presenza di Francesca Inaudi, Ricky Tognazzi e soprattutto Burt Young. Accanto a loro, molti altri personaggi sono interpretati da attori amatoriali: si tratta infatti di anziani che sono stati scritturati per dare un tocco di originalità e di spontaneità agli anziani abitanti del villaggio al centro della storia.

Vediamo insieme di cosa parla Ci vediamo domani e soprattutto come finisce.

Ci vediamo domani trama: di cosa parla il film

Marcello Santilli è un uomo alla perenne ricerca dell’occasione per far svoltare la propria vita. È sposato e ha una figlia, ma le due donne della sua vita non lo stimano per niente. La moglie, addirittura, lo ha lasciato. Del resto, non è ancora riuscito a trovare un lavoro stabile e redditizio e negli anni precedenti si è reso protagonista di una serie di tentativi non andati a buon fine.

Voglioso di rivoluzionare la sua vita e dimostrare a tutti il suo valore, Marcello si illumina quando viene a sapere che in Puglia esiste un paesino abitato quasi esclusivamente da ultranovantenni. Un villaggio – pensa Marcello – pieno di persone vicine alla morte e senza neanche un’impresa di pompe funebri.

Così, Marcello investe i suoi risparmi nel paesino. Apre l’agenzia “Pompe Santilli” e attende con fiducia che arrivino i primi “clienti”. Il suo mantra è il seguente: “In tempi di crisi la gente fa solo due cose: mangia e muore”.

Peccato che le sue previsioni siano decisamente sbagliate: i vecchietti, infatti, non hanno alcuna intenzione di morire. Anzi, sembrano più in salute che mai, nonostante il passare delle stagioni. Così, Marcello si ritrova a fare i conti con quella che sembra a tutti gli effetti l’ennesima delusione della sua vita.

Ci vediamo domani trama: il finale del film

Attenzione: spoiler!

Marcello a un certo punto è disperato: il direttore della sua banca non fa che chiamarlo, perché c’è da pagare l’ipoteca sulla casa della nonna, quella che lo ha cresciuto in assenza dei genitori. In più, gli anziani del villaggio lo prendono a cuore, ma gli chiedono anche moltissimi favori. Così, Santilli compra e distribuisce loro le medicine, li aiuta.

Il colpo di grazia per lui arriva quando scopre che il direttore della banca è anche il compagno della sua ex moglie. In quel momento, sono i vecchietti del paese a doversi prendere cura di Marcello. Inoltre, poco dopo la nonna del protagonista muore: Santilli assiste così all’unico funerale che non avrebbe mai voluto vedere.

Solo e più triste che mai, al suo ritorno in Puglia Marcello racconta ai suoi anziani amici quanto è bello viaggiare, invitandoli a non sprecare il loro poco tempo in un paesino che non offre niente. Un giorno, così, i vecchietti decidono di partire per un viaggio a bordo di un vecchio pulmino. Ma subito dopo la loro partenza succede l’imprevedibile: il pulmino scivola giù da una scarpata. Tutti, a bordo, sono morti.

Arriva così il momento tristissimo in cui Marcello deve celebrare quei funerali che aveva così tanto aspettato. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: alla fine, vediamo infatti che Marcello – ignaro di tutto – ritrova i suoi amici a Panama, lontanissimo dall’Italia. E scopre che i vecchietti hanno simulato l’incidente e la loro morte: per aiutare Marcellino, ma anche per provare quanto l’uomo avesse un cuore d’oro.

L’appuntamento con il film Ci vediamo domani è per stasera, sabato 28 settembre 2019, su Rai 3 a partire dalle 21,05.