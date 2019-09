Ci vediamo domani: trama, cast e streaming del film di stasera su Rai 3

Se siete appassionati di Enrico Brignano, stasera – sabato 28 settembre 2019 – non potete assolutamente perdervi l’appuntamento con il film Ci vediamo domani, in programmazione a partire dalle 21,05 su Rai 3.

Il film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 e diretto da Andrea Zaccariello, è una commedia che ha per protagonista proprio l’attore e comico romano. Brignano, tuttavia, in questa pellicola ricopre una veste un po’ diversa del solito: tanti gli spunti comici, infatti, ma anche quelli sentimentali, a tratti malinconici e commoventi.

In attesa della messa in onda del film, vediamo insieme di cosa parla la trama di Ci vediamo domani, gli attori che compongono il cast, il trailer ufficiale e le informazioni su dove vederlo in tv e anche in streaming.

Ci vediamo domani, la trama del film

Il protagonista del film, interpretato da Brignano, è Marcello Santilli. Un uomo, sposato e con una figlia, che non riesce a realizzarsi nella sua vita. Molti suoi tentativi di avere un lavoro redditizio sono falliti miseramente, al punto che Marcello è ormai ridotto sul lastrico e sente che i suoi familiari non lo stimano.

Finalmente, però, Marcello sente di aver avuto l’idea che gli svolterà la vita. Ha sentito parlare infatti di un piccolo paese, in Puglia, dove la popolazione è composta quasi esclusivamente da anziani: decine e decine di ultranovantenni e neanche un’agenzia di pompe funebri. Da lì l’idea, apparentemente geniale: gli abitanti sono tutti anziani, potrebbero morire da un momento all’altro. Così, in poco tempo, nel paesino nascono le “Pompe Santilli”.

Peccato che, dopo aver aperto la nuova attività, Marcello si renda conto che i cittadini, nonostante la veneranda età, siano tutt’altro che vicini alla morte. Passano le stagioni e non c’è ombra di una malattia. Che sia l’ennesimo fallimento della sua vita?

Ci vediamo domani, il cast completo

Per questo film, il regista Andrea Zaccariello ha voluto affiancare a una serie di attori protagonisti, come il già citato Brignano, Francesca Inaudi, Ricky Tognazzi, una serie di non attori: tutti gli anziani del villaggio pugliese, infatti, non fanno gli attori come professione.

Una scelta, questa, per esaltare la spontaneità e la genuinità che deve provenire da personaggi così caratteristici come i vecchietti del paesino nel quale il protagonista decide di aprire la sua impresa di pompe funebri.

Ecco il cast completo del film Ci vediamo domani (accanto al nome di ogni attore, trovate anche quello del personaggio interpretato nella pellicola):

Enrico Brignano – Marcello Santilli

Burt Young – Mario Palagonia

Francesca Inaudi – Flavia

Ricky Tognazzi – Gabriele Camicioli

Luca Avagliano – Antonio Spataro

Carlo Fabiano – Venditore

Corinne Jiga – Maria

Giulia Salerno – Melania

Salvatore Cantalupo – Dr. Cuttaia

Piergiorgio Martena – Ufficiale del fisco

Giovanna Matechicchia – Rapisarda

Andrea Mianulli – D’Ignoto

Liliana Oricchio Vallasciani – Nonna di Marcello

Ci vediamo domani, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film con Enrico Brignano, in programma stasera su Rai 3:

Ci vediamo domani, dove vedere in tv e in streaming il film

Dove vedere il film Ci vediamo domani in tv? Come già anticipato, la pellicola va in onda questa sera, sabato 28 settembre 2019, su Rai 3 a partire dalle 21,05.

Per vederla, dunque, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Ci vediamo domani però è disponibile anche in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

