Amici Celebrities, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 28 settembre

Amici Celebrities è il nuovo programma in onda su Canale 5. Condotto inizialmente da Maria De Filippi (la mamma del classico format Amici in onda da 19 anni) e poi da Michelle Hunziker, il nuovo talent show vede sfidarsi tra canto e ballo veri e propri vip.

Il programma ha già ottenuto un grande riscontro in termini d’ascolti con la puntata di lancio, mandando in panchina Alberto Angela e il suo Ulisse.

Eppure, secondo alcune voci di corridoio, pare che tale successo abbia infastidito Milly Carlucci che avrebbe inviato una diffida non soltanto alla De Filippi, ma anche a casa Mediaset. Mentre la conduttrice di Ballando con le stelle ha negato con un post su Twitter, da Cologno Monzese arriva la conferma: esiste una diffida, ma non ci saranno repliche.

Così, in vista della seconda puntata di Amici Celebrities in onda sabato 28 settembre 2019, vediamo quali saranno gli ospiti e quali concorrenti sono ancora in gara.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities

Amici Celebrities, le anticipazioni della seconda puntata

Dopo la prima puntata, Amici Celebrities torna sabato 28 settembre 2019 con un secondo appuntamento e dieci concorrenti ancora in gara.

La prima puntata ha visto l’eliminazione di Martin Castrogiovanni e la produttrice televisiva Chiara Giordano, ma ancora in dieci potranno avere l’occasione di mettersi alla prova tra canto e danza al cospetto della giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, che valuteranno le performance muniti dei loro i-pad.

I giudici di Amici Celebrities

Chi vedremo in gara questa sera? I dieci concorrenti ancora davanti alle telecamere di Canale 5 sono: Ciro Ferrara, Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Filippo Bisciglia, Cristina Donadio, Pamela Camassa, Raniero Monaco di Lapio, Francesca Manzini e Massimiliano Varrese.

ATTENZIONE SPOILER: CHI VIENE ELIMINATO STASERA

Se non volete scoprire chi è stato eliminato, non leggete quello che viene riportato di seguito.

A quanto pare, è già possibile conoscere chi saranno gli eliminati di questa seconda puntata.

Come riportato da Ilvicolodelle News, da questa seconda puntata verranno esclusi un membro della squadra blu e un membro della squadra bianca: si tratta rispettivamente di Joe Bastianich e Cristina Donadio.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities

Amici Celebrities, gli ospiti della seconda puntata

Come ogni appuntamento condotto da Maria De Filippi, anche Amici Celebrities prevede una serie di ospiti pronti ad animare la serata di Canale 5.

Per questa seconda puntata, il palco ospiterà una voce nostalgica molto cara alla De Filippi, che soltanto qualche anno fa assaporava la vittoria del classico talent: stiamo parlando di Alessandra Amoroso, che ha portato a casa la vittoria nell’edizione 2009.

Un altro ospite, sempre reduce dall’esperienza di Amici, è il popolare Irama, che ha anche partecipato al Festival di Sanremo quest’anno con la sua “La ragazza con il cuore di latta”.

Amici Celebrities vi aspetta con la seconda puntata sabato 28 settembre 2019 in prima serata su Canale 5.

