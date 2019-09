Milly Carlucci diffida Maria De Filippi e Amici Celebrities, ma la conduttrice Rai smentisce

Di nuovo scontro aperto tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Mediaset e Rai nuovamente in guerra e questa volta ad aprire le danze è stata – a quanto pare – proprio la Carlucci.

Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice di Rai 1 avrebbe inviato una diffida a Mediaset perché, a suo dire, Amici Celebrities avrebbe copiato il format di Ballando con le stelle (condotto proprio da Milly Carlucci).

Già da diversi mesi, la conduttrice Rai aveva più volte invitato la De Filippi a prendere parte a Ballando con le stelle come ballerina per una notte: una proposta utilizzata (forse) per soffocare la presunta rivalità?

Il fuoco sembrava essere stato domato ma, dopo la pausa estiva, Amici Celebrities è approdato in prima serata su Canale 5 dando al classico format di Amici di Maria De Filippi un aspetto vip che non sarebbe andato giù alla Carlucci, perché ricordava troppo il suo Ballando con le stelle.

Ed è subito diffida. La conduttrice di Rai 1 avrebbe inviato una diffida tramite legale non soltanto a Maria De Filippi ma anche al programma Amici Celebrities.

Milly Carlucci, la diffida contro Maria? Non esiste

Un’accusa che ha fatto il giro del web ed è arrivata fino all’orecchio di Milly Carlucci, che ha replicato sul suo account Twitter: “Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset. Non esiste nessuna diffida”.

Ed è subito smentita. La tregua tra le due padrone di casa è ancora intatta. Fanpage invece riporta la conferma dell’azienda di Cologno Monzese ma che non ci sarà nessuna replica. Il giallo diventa sempre più fitto: quale sarà la verità?

Amici Celebrities è partito soltanto sabato scorso, 21 settembre 2019, con un format tutto vip e ha subito ottenuto un forte riscontro agli ascolti (20.61% di share), battendo la concorrenza del sabato sera (Alberto Angela e il suo Ulisse messi in secondo piano dalla De Filippi).