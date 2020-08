Sorelle, le anticipazioni della quinta e sesta puntata in onda su Rai 1

Torna l’appuntamento settimanale con Sorelle, la fiction di Rai 1 in replica che ha preso il posto di The Resident 2. La fiction vede protagonista Anna Valle, che interpreta Chiara, un’avvocatessa di successo che ha dovuto lasciare Roma e la carriera per prendersi cura dei suoi nipoti, poiché sua sorella Elena è scomparsa nel nulla e la polizia teme che sia stata uccisa. La vita di Chiara cambia radicalmente, è costretta a mettere in pausa tutto ciò che la riguarda per tornare a Matera, dov’è nata, e scoprire cos’è successo alla sorella. Ma quali sono le anticipazioni della quinta e sesta puntata di Sorelle, in onda martedì 11 agosto 2020 in replica su Rai 1?

Nella quinta puntata Chiara è tormentata dalle visioni e dagli incubi della sorella e, convinta che sia ancora viva, si mette sulle sue tracce. Roberto diventa furibondo appena apprende la notizia che Giulio non è suo figlio. Marco è geloso della relazione tra Stella e Giorgio e così i due gemelli continuano a litigare. Nicola racconta a Chiara di aver seguito Elena la notte della sua scomparsa fino alla strada provinciale dove lei è scesa dalla macchina e gli ha dato il suo saluto prima di dileguarsi.Roberto spiega a Giulio di non essere suo padre e il bambino non la prende male. Ha inizio il processo e Roberto viene messo sotto torchio dalla PM. Chiara e Silvia scoprono che a spacciarsi per Elena vestendosi allo stesso modo è Claudia che voleva tormentare l’ex fidanzato Nicola. Chiara va da Roberto e i due fanno l’amore. Barbara, ex fidanzata di Roberto a Parma, in aula racconta che tra lui ed Elena era tornato l’amore; Roberto in separata sede cerca di chiarirsi con Chiara dicendo di essere andato a letto con Elena due volte in un hotel romano ma l’avvocato non gli crede più. Alla sera la donna mentre è nella vasca da bagno legge sul vetro la scritta Martino; da questo segno Daniele, che aveva deciso di interrompere la collaborazione con Chiara, risale a Martino Siniscalchi, vice sindaco di Potenza, come presunto padre naturale di Giulio e quindi coinvolto nella morte di Elena.

Nella sesta, invece, Silvia e Nando con una scusa incontrano Martino Siniscalchi in Comune e dal DNA rilevato da un bicchiere, arriva la conferma che è il padre di Giulio. Per aver agito senza autorizzazione all’ispettrice viene tolto il caso e viene mandata in maternità. Sinischalchi viene sentito al processo, ma il suo alibi non regge e si scontra con Chiara. Daniele scopre che il vicesindaco picchiava la moglie; questa viene convinta da Chiara a testimoniare. Il giudice decide di assolvere Roberto mentre Siniscalchi finisce sotto processo. Daniele, innamorato di Chiara, decide di tornare a Roma. Chiara è pronta a trasferirsi a Parma con Roberto e i ragazzi ma, sul pc di sua madre, trova un video in cui si vede Elena ricattare Roberto per una laurea comprata. Chiara capisce così che è davvero lui l’assassino e gli dà appuntamento nella gravina di Matera, luogo di ritrovo con la sorella da bambine, dove lo accusa prima di essere aggredita riuscendo a liberarsi solo grazie all’intervento del fantasma di Elena. Roberto viene arrestato mentre Chiara inizia una nuova vita al fianco di Daniele.

