Sorelle, la trama della fiction in onda in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 21 luglio 2020, va in onda la replica della fiction Sorelle con protagonista Anna Valle. Al suo fianco vedremo Giorgio Marchesi e Loretta Goggi. La fiction è andata in onda per la prima volta nel 2017 ed è ambientata a Matera, la città d’origine della protagonista. La fiction è composta da una sola stagione, a sua volta composta da sei puntate della durata di circa 100 minuti ciascuno. La Rai ha deciso di mandare in onda le repliche di Sorelle al posto di The Resident 2, in anteprima tv, a causa degli scarsi ascolti. Vediamo qual è la trama di Sorelle.

Tutto quello che c’è da sapere su Sorelle: trama, cast, streaming

Sorelle, la trama della fiction

Chiara è un avvocato di successo, conduce tranquillamente il suo studio a Roma, quando arriva una telefonata che le cambia la vita. Sua sorella Elena è scomparsa. Chiara allora è costretta a lasciare ogni cosa per tornare nella sua città d’origine, Matera, per prendersi cura dei tre figli della sorella. Ma cosa ne sarà stato di lei? La polizia trova un corpo in un burrone e ipotizza che si tratti della donna, ma Chiara esclude un possibile suicidio, sua sorella non aveva traumi psicologici tali da spingerla a commettere un simile gesto estremo. Si inizia ad indagare su un possibile assassino e il primo sospesso è l’ex marito, Roberto Roversi, poi passato in secondo piano quando si scopre che uno dei tre figli di Elena, Giulio, non è il figlio di Roberto bensì di Martino Siniscalchi, un uomo violento che picchia la moglie e che è anche vicesindaco di Matera. Le cose si complicano quando escono fuori anche delle fotografie che ritraggono Elena nuda: quelle foto sono di Nicola Gambi, un suo amico, e l’uomo viene accusato di omicidio colposo e occultamento del cadavere. Tra Chiara e Roberto intanto sta nascendo qualcosa. Per sapere come andrà a finire seguite Sorelle su Rai 1 a partire da martedì 21 luglio in replica.

Il cast di Sorelle

Potrebbero interessarti Lo Show dei Record torna stasera su Canale 5 con Gerry Scotti: le anticipazioni Chi è Edoardo Scotti, figlio di Gerry: età, carriera, vita privata dell’inviato de Lo Show dei Record Perché The Resident 2 non va più in onda su Rai 1?