Sorelle, la fiction di Rai 1: il cast al completo, dagli attori ai personaggi che interpretano

Torna in replica su Rai 1, a partire da martedì 21 luglio 2020, la fiction Sorelle con protagonista Anna Valle che interpreta Chiara. La donna è un avvocato di successo, single e senza figli che vive da tempo a Roma e conduce il suo studio legale indisturbata. Chiara non torna mai alla sua città natale, Matera, così come non va mai a trovare sua madre Antonia né sua sorella Elena, con entrambe ha un rapporto conflittuale. Quando poi Elena scompare nel nulla, Chiara è costretta a rivedere la propria posizione e lascia tutto per tornare a Matera. Temono che Elena sia stata uccisa e la polizia inizia ad indagare per omicidio colposo. Vediamo insieme qual è il cast di Sorelle.

Tutto quello che c’è da sapere su Sorelle: trama, cast, streaming

Sorelle, il cast della fiction

Partiamo dalla sorella di Chiara, scomparsa. Elena è interpretata da Ana Caterina Morariu. Il personaggio è un’insegnante di discipline plastiche al Liceo Artistico di Matera, è una donna passionale ed estrosa, non vuole sottostare al volere degli altri e non rispetta le regole imposte dalla società. Elena è la sorella minore di Chiara con la quale non ha un rapporto perfetto, tra le due qualcosa si è spezzato quando Elena ha deciso di avere una storia con Roberto, l’ex fidanzato di Chiara, rimanendo incinta. Elena è madre di tre figli. A interpretare Chiara invece è Anna Valle.

La madre di Chiara, Antonia, è interpretata da Loretta Goggi. La donna è molto più simile ad Elena di carattere, una donna molto affascinante nonostante il tempo passato e non gode di una buona reputazione, viene spesso etichettata come quella “leggera”, ma non si cura molto dei pettegolezzi e procede spedita per la sua strada. Antonia soffre di una lieve forma di demenza che non la aiuta a vivere con serenità. A interpretare invece il vecchio amore di Chiara nonché ex marito di Elena è invece Giorgio Marchesi. Roberto è ancora affezionato a Chiara e, dopo la fine del matrimonio con Elena, si è rifatto una vita a Parma insieme a una nuova compagna.

La trama di Sorelle: di cosa parla e chi è Chiara

Nel cast vediamo poi Alessio Vassallo che interpreta Daniele, l’assistente di Chiara, molto affezionato alla sua datrice di lavoro per la quale nutre rispetto e ammirazione, non solo da un punto di vista professionale. Poi vediamo Irene Ferri interpretare Silvia, cara amica di Chiara sin dai tempi della scuola che è diventata ispettrice di polizia ed è incinta del suo primo figlio quando è costretta ad indagare sulla scomparsa di Elena. Aurora Giovinazzo invece interpreta Stella, la sorella gemella di Marco e figlia di Elena, quindi nipote di Chiara. La ragazza ha un carattere forte e sfrontato come la madre, è molto intelligente e portata per il nuoto. Ad interpretare il gemello Marco è invece Leonardo Della Bianca: Marco è invece molto sensibile e fragile e tende ad assecondare molto sua sorella, ma difende la madre senza ombra di dubbio. Il terzo e ultimo figlio di El ena è Giulio, interpretato da Niccolò Calvagna: il più piccolo dei tre è buono e sensibile e soffre di un po’ di dislessia, un disagio che lo porta ad essere spesso vittima di burle da parte dei compagni di scuola. E infine vediamo nel cast anche Monica Dugo, Mattia Sbragia, Nando Irene, Gea Martire, Pascal Zullino, Antonella Fattori, Antonio Andrisani, Patrizia Bracaglia e Ugo Torrini.

