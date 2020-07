Sorelle, la fiction con Anna Valle in replica su Rai 1: trama, cast, quante puntate, streaming

Al posto di The Resident 2, la Rai manda in onda in prima serata la fiction in replica Sorelle, con protagonista Anna Valle. La prima volta che la fiction è arrivata in casa Rai era il 2017. Con una colonna sonora curata da Savio Riccardi, la fiction ci porta nel cuore della Basilicata, precisamente a Matera. La fiction è stata ideata dagli stessi nomi che hanno firmato “Un’altra vita”, con la regia di Cinzia TH Torrini. La protagonista, Chiara, è un’avvocatessa di Roma costretta a tornare nella sua città d’origine dopo la misteriosa scomparsa della sorella. Vediamo insieme la trama della fiction, chi c’è nel cast e da quante puntate è composta.

Sorelle, la trama della fiction

Siamo a Matera, la città dov’è nata e cresciuta Chiara, la protagonista, un avvocato di successo che conduce il suo studio a Roma e che è costretta a lasciare tutto e a tornare a casa perché sua sorella Elena è improvvisamente scomparsa nel nulla. Ha lasciato i suoi tre figli con un grande punto interrogativo in testa, dove sarà finita la loro mamma? Viene trovato un corpo in un burrone e la polizia crede che si tratti di Elena. La madre Antonia, che soffre di una forma di demenza, crede che la figlia sia ancora viva. In tanto si ipotizza sul possibile assassino di Elena, potrebbe essere l’ex marito Roberto? Escludono il suicidio, poiché Elena sembrava capace d’intendere e di volere e di non avere mai mostrato traumi psicologici così gravi da spingerla verso un gesto così estremo. Le cose si aggravano quando si scopre che uno dei tre figli di Elena in realtà è figlio di un altro uomo.

La trama di Sorelle: di cosa parla e chi è Chiara

Sorelle, il cast

Chi vediamo nel cast di Sorelle, la fiction della Rai? Partiamo dalla protagonista, Chiara, donna di successo interpretata da Anna Valle. Al suo fianco vediamo Giorgio Marchesi che interpreta Roberto Roversi, il marito della sorella Elena; quest’ultima è interpretata da Ana Caterina Morariu. E ancora vediamo Alessio Vassallo interpretare Daniele, Irene Ferri è l’ispettore Silvia Schiuma, Loretta Goggi è Antonia Silani e Aurora Giovinazzo è Stella Roversi. Ancora vediamo Leonardo Della Bianca che interpreta Marco Roversi, Niccolò Calvagna che interpreta Giulio Roversi, Alan Cappelli Coetz che interpreta Nicola, Edoardo Velo è il vicesindaco Martino Siniscalchi, Elisabetta Pellini è Barbara. E infine vediamo nel cast anche Monica Dugo, Mattia Sbragia, Nando Irene, Gea Martire, Pascal Zullino, Antonella Fattori, Antonio Andrisani, Patrizia Bracaglia e Ugo Torrini.

Il cast di Sorelle

Sorelle, quante puntate?

Da quante puntate è composta Sorelle? Partiamo dalla premessa che la fiction attualmente è composta da una sola stagione, andata in onda per la prima volta nel 2017. Tale stagione è composta da sei puntate, ognuna delle quali dura circa 100 minuti ad episodio. Per questo motivo, probabilmente la Rai manderà in onda una puntata a sera, a partire da martedì 21 luglio 2020 in prima serata, ore 21:25.

Sorelle, dove vedere la fiction in tv e in streaming

Dove vedere Sorelle? La serie va in onda a partire da questa sera – martedì 21 luglio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire la serie tv in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento la serie potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Dove vedere in tv e in streaming Sorelle

Potrebbero interessarti Lo Show dei Record torna stasera su Canale 5 con Gerry Scotti: le anticipazioni Chi è Edoardo Scotti, figlio di Gerry: età, carriera, vita privata dell’inviato de Lo Show dei Record Perché The Resident 2 non va più in onda su Rai 1?