Sorelle, dove vedere la fiction con Anna Valle: tv e streaming

SORELLE STREAMING – Sorelle è una fiction con protagonista Anna Valle. Andata in onda per la prima volta nel 2017, la fiction viene riproposta dalla Rai in replica durante l’estate 2020. In realtà, la fiction prende il posto di The Resident 2, poiché la Rai ha preferito mettere in pausa una prima tv (dato i bassi ascolti) e ha mandato in onda un’altra fiction in replica. La storia è quella di Chiara, una donna in carriera costretta a mettere in pausa la sua vita perché sua sorella Elena è scomparsa. Chiara che vive a Roma deve quindi tornare alla città natale, Matera, e riallacciare i rapporti con la madre e con i figli della sorella. Intanto la polizia indaga sulla scomparsa di Elena e inizia a credere che la donna sia stata uccisa, escludendo quindi il suicidio. Quale sarà la verità? Come andrà a finire? Per saperlo, bisognerà seguire la serie in tv ma anche in streaming. Ecco come.

Tutto sulla fiction Sorelle: trama, cast, quante puntate, streaming

In tv

Le puntate di Sorelle vengono trasmesse in replica a partire da oggi, martedì 21 luglio 2020, dalle ore 21,25 su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è presente al tasto 1 del telecomando, anche al tasto 501 per la versione HD, mentre chi dispone di un decoder Sky può trovarlo al tasto 101.

La trama di Sorelle: di cosa parla e chi è Chiara

Sorelle, live streaming

Chi vuole guardare Sorelle in streaming potrà farlo in diretta accedendo alla piattaforma di RaiPlay: inserendo i dati di registrazione (che può avvenire anche tramite Facebook o Google ed è del tutto gratuita), si può poi abilitare la ricerca per canali o direttamente per prodotto. In questo caso, cercate Sorelle oppure Rai 1, dirette e guarderete dalle 21,25 la diretta streaming della puntata. Chi invece questa sera ha da fare e non può seguire in diretta la puntata, potrà recuperarla sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand del sito.

Il cast di Sorelle

