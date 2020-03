Pechino Express 2020, le anticipazioni della sesta puntata

PECHINO EXPRESS ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 17 marzo 2020, torna Pechino Express, il popolare adventure game di Rai 2 giunto alla sesta puntata di questa nuova edizione (l’ottava). Come sempre l’affiatamento tra i concorrenti, le sfide e la scoperta di luoghi e culture distanti sono le carte vincenti di questa trasmissione, condotta anche quest’anno da Costantino della Gherardesca.

Ma quali sono le anticipazioni della sesta puntata di stasera, 17 marzo 2020? Cosa succederà? Vediamolo insieme. Qui di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla sesta puntata di Pechino Express 2020 che vedrà i concorrenti arrivare in Cina.

Pechino Express 2020 sesta puntata: anticipazioni

Nuova puntata di Pechino Express 2020. La scorsa settimana non è stata eliminata nessuna coppia e i viaggiatori dovranno percorrere 456 chilometri partendo da Kaili, un luogo perfetto per assistere allo spettacolo di canti e danze tradizionali per poi arrivare a Longsheng. A metà strada si fermeranno al villaggio di Baisha, nello Yunnan, dove si svolgerà la prova Vantaggio.

A coordinare i protagonisti sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca.

Le coppie in gara oggi

Di seguito le coppie in gara oggi, 17 marzo 2020, a Pechino Express 8:

Abbiamo visto le anticipazioni sulla quinta puntata di Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’oriente. Ora non ci resta che goderci lo spettacolo: appuntamento davanti alla tv (Rai 2) alle 21,20.

Dove vedere Pechino Express 2020 in streaming

Il programma di Costantino della Gherardesca va in onda, come detto, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.