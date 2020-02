I sopravvissuti: la coppia di Pechino Express | Chi sono Vera Gemma e Gennaro Lillio

I SOPRAVVISSUTI – Dall’11 febbraio 2020 su Rai 2 va in onda il reality show condotto da Costantino della Gherardesca, Pechino Express. Nel cast di questa nuova stagione (l’ottava) ci sono anche Vera Gemma e Gennario Lillio che gareggiano in coppia con il nome de I sopravvissuti. Una coppia nata in corso d’opera: a generarla infatti l’infortunio di Asia Argento (che prima con Vera Gemma formava la coppia de Le figlie d’arte) e l’eliminazione de I Guaglioni (Gennario Lillio e Luciano Punzo).

Il programma, tratto dal format belga-olandese “Peking Express”, è composto da dieci puntate e vedrà i concorrenti viaggiare per 7000 chilometri attraverso l’Oriente e le sue stagioni: estate della Thailandia, la primavera della Cina, l’inverno della Corea del Sud.

Ma chi sono I sopravvissuti? Chi è Vera Gemma? Chi è Gennaro Lillio? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla coppia in gara a Pechino Express 2020.

Chi sono i sopravvissuti di Pechino Express 2020

I sopravvissuti sono, come detto, Vera Gemma e Gennaro Lillio. La prima è figlia del noto attore Giuliano. Per lei, regista, scrittrire e attrice, si tratta della seconda partecipazione a un reality show dopo Ritorno al presente (programma di Carlo Conti condotto nel 2005). Durante la sua carriera ha recitato nel film Scarlet Diva diretto dall’amica ex compagna di Pechino Express, Asia Argento. Perché Vera ha accettato di partecipare al programma? “Per mostrare a tutti che non sono una persona viziata”. Al suo fianco Gennaro Lillio, personal trainer che si è fatto conoscere nel 2013 grazie alla relazione con Lory Del Santo, conclusasi qualche tempo dopo. Nel 2016 ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne per Sonia Lorenzini, che però non lo ha scelto. Nello stesso anno ha vinto il titolo di Mister Italia Lover. Infine una partecipazione al Grande Fratello.

I sopravvissuti: chi è Vera Gemma?

Vera Gemma è una scrittrice e attrice di 49 anni. È nata il 4 luglio del 1970 a Roma, sotto il segno del Cancro. Suo padre Giuliano è stato uno degli attori italiani più amati tra gli anni ’60 e ’80’. Sua madre Natalia Roberti, che l’ha sempre spronata e supportata, è morta prematuramente nel 1995 quando Vera aveva 25 anni.

Nel 2013 ha invece perso il papà: “Mio padre era bello, si faceva apprezzare dalle donne. Tutte a dire: ‘ammazza quant’è bello tuo padre. Io volevo fare un documentario su papà per dimostrargli la mia stima, il mio affetto. Lui mi ha sempre fermato: ‘Ma no, non fare nessun omaggio. Finisce che ci omaggiamo da soli’. Lui era così. Poi, l’ho fatto il documentario e mano mano che andavo avanti nel doppiaggio, lui si compiaceva: ‘Ma lo sai che sei brava?’.”

Ha sempre raccontato di aver avuto un’infanzia felice ma di non amare la sua città: Roma. “La città la trovo noiosa, un po’ pigra, la gente si lamenta molto però poi alla fine quello spirito dei romani che nel passato lottavano come gladiatori, come condottieri coraggiosi, non lo vedo più. Io vedo solamente gente che continua a lamentarsi, che ha poca voglia di lavorare e poi la città è tenuta male”. Nel 2008 si è trasferita a Los Angeles.

Gli account Instagram e Facebook di Vera Gemma? Eccoli: Instagram; Facebook

I sopravvissuti: chi è Gennaro Lillio?

Gennaro Lillio è nato a Napoli il 9 novembre del 1991. Ha un fratello gemello, Guido. Figlio di genitori divorziati ha una grande passione per lo sport. È infatti un personal trainer e dirige un centro fitness a Napoli. Tra i suoi sport preferiti nuoto, arti marziali e calcio.

Si è fatto conoscere nel 2013 grazie alla relazione con Lory Del Santo, conclusasi qualche tempo dopo. Ha cominciato a partecipare nel 2014 a Domenica Live proprio come personal trainer, suggerendo ai vip che desideravano perdere peso, qualche strategia sportiva adottare. Nel 2016 ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne per Sonia Lorenzini, che però non lo ha scelto. Nello stesso anno ha vinto il titolo di Mister Italia Lover.

All’interno della Casa de Il Grande Fratello, il programma dove ha partecipato la scorsa primavera, pare abbia avuto un flirt con Mila Suarez. La sua ultima relazione ufficiale è quella con Francesca De Andrè: i due però oggi non stanno più insieme.

Gennaro Lillio è molto attivo sui social. In particolare Instagram: qui il suo profilo.

Dove vedere Pechino Express in tv e streaming

Il reality di Rai 2 va in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 a partire dall’11 febbraio 2020. Sarà possibile seguire il programma di Costantino Della Gherardesca anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.