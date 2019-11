Oltre la soglia, anticipazioni terza puntata del 20 novembre: cosa succede

Dopo la messa in onda dell’episodio di stasera, tutti i fan della fiction Oltre la soglia sono alla ricerca delle anticipazioni della prossima puntata, la terza, in onda come sempre in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì. Il prossimo appuntamento è dunque per il 20 novembre: cosa succede e qual è la trama della terza puntata?

Oltre la soglia è un medical drama davvero innovativo. Protagonista è Gabriella Pession, nei panni di Tosca Navarro, primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici. La dottoressa è un’autentica numero uno nel proprio campo, ma nasconde un grande segreto: lei stessa, in passato, ha avuto una diagnosi di schizofrenia e ancora oggi tiene a bada la malattia solo grazie ai farmaci, all’autocontrollo e alla psicoterapia.

Ecco perché la dottoressa Navarro ha un’abilità unica nel capire i propri pazienti e i loro bisogni. La fiction è prodotta da Paypermoon Italia e diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca. Ideata da Laura Ippoliti, presenta nel cast attori di successo come Paolo Briguglia, Alessandro Tedeschi, Nina Torresi, Camilla Ferranti e Giorgio Marchesi.

Di seguito le anticipazioni e la trama della terza puntata di Oltre la soglia, in onda su Canale 5 mercoledì 20 novembre 2019.

Oltre la soglia anticipazioni terza puntata: dove eravamo rimasti

Nel corso della seconda puntata del 13 novembre, Tosca porta avanti delle indagini dopo che Silvia è arrivata in reparto particolarmente nervosa e agitata. Cosa è successo? Caterina è sincera? Intanto Roberto dimostra che riesce a stare bene solo grazie alla musica. Quando smette, infatti, appare giù e in una sorta di prostrazione.

Tosca, con l’aiuto degli altri pazienti, proverà a risollevare il suo umore. Intanto Di Muro è sempre più innamorato della protagonista di Oltre la soglia, e vorrebbe conoscere qualcosa in più su di lei e il suo passato.

Tosca, però, resta sulle sue e non vuole aprirsi, anche se l’attrazione tra i due è evidente.

Oltre la soglia, le anticipazioni della terza puntata del 20 novembre

In ogni episodio di Oltre la soglia c’è un diverso caso clinico preso in esame, in cui Tosca si impegna per aiutare i giovani affetti da problemi psichici. Un’approfondita analisi del subconscio, con innovativi metodi, in cui lei è davvero in grado di capire come pochi i suoi pazienti, visto che anche lei in passato ha avuto problemi psichiatrici.

Nella terza puntata di Oltre la soglia, in onda il 20 novembre, entrano in scena due nuovi pazienti. Si tratta di Anna (Maria Mosca) e Tommaso (Gabriele Fiore). La prima si è attribuita da sola una malattia e vuole indicare a Tosca la cura da seguire.

La ragazza, secondo le anticipazioni di Oltre la soglia, dice inoltre di essere già in cura presso una clinica ma che finora nessuno ha denunciato la sua scomparsa. Qual è la vera storia di Anna? Di cosa soffre e da dove arriva? Anche Tommaso non sembra essere un paziente facile.

Il ragazzo rifiuta il cibo, è molto aggressivo con lo staff del reparto e sembra voler tentare il suicidio. Tosca capisce che si tratta di una patologia molto particolare e che per aiutarlo ha bisogno dell’aiuto di Di Muro. Quest’ultimo è sempre più innamorato della donna, la quale invece continua a rifiutarlo.

L’appuntamento con la terza puntata di Oltre la soglia è per mercoledì 20 novembre 2019, alle 21.20 su Canale 5.

