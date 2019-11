Oltre la soglia, anticipazioni quinta puntata del 4 dicembre: cosa succede

La prossima puntata della fiction di Canale 5 Oltre la soglia, la quinta della stagione, andrà in onda (salvo sorprese) mercoledì 4 dicembre 2019: ma già stasera, dopo la messa in onda della quarta puntata, sono in tanti gli spettatori alla ricerca delle anticipazioni della prossima.

Del resto, la serie tv con protagonista Gabriella Pession rimane un esperimento inedito per Mediaset: la protagonista, Tosca Navarro, è il primario di un reparto molto all’avanguardia di psichiatria che si occupa di giovani problematici. E lei stessa soffre di disturbi psichiatrici. Un progetto molto ambizioso, quello di Oltre la soglia, anche se al momento la risposta del pubblico, in termini di ascolti tv, è stata abbastanza fredda.

Per questo motivo alcuni siti, come TvBlog, hanno ipotizzato un possibile spostamento della fiction all’interno del palinsesto Mediaset. Sembra, infatti, che per sopperire agli ascolti troppo bassi mercoledì prossimo non andrà in onda Oltre la soglia, bensì la nuova edizione di All Together Now, con Michelle Hunziker e J-Ax.

Ciò che è certo è che Mediaset non interromperà la serie quando mancano ormai due sole puntate al termine (sono sei episodi in totale). Dunque, che sia il 4 dicembre o un altro giorno, la prossima puntata di Oltre la soglia andrà comunque in onda su Canale 5. Nell’attesa di vederci chiaro, vediamo le anticipazioni e la trama della quinta puntata di Oltre la soglia.

Oltre la soglia anticipazioni quinta puntata: dove eravamo rimasti

Prima di leggere le anticipazioni della quinta puntata di Oltre la soglia, prevista al momento per il 4 dicembre, facciamo un recap di quello che è successo nella quarta puntata, quella del 27 novembre 2019.

Nel reparto guidato da Tosca Navarro sono arrivati due nuovi pazienti: prima Diego, un ragazzo che ha avuto un incidente in palestra, e Adila, una sedicenne italiana ma con genitori di origine africana, che ha avuto un’allucinazione provocata dai suoi problemi di integrazione, ma anche da un segreto in famiglia. Diego, alla fine, ha lasciato l’ospedale dopo un confronto con Bruno.

Nel frattempo, la storia tra Tosca e Di Muro ha continuato ad avere i suoi alti e bassi, mentre la collega della Navarro, la dottoressa Barbara, ha cercato invano di nascondere ai suoi colleghi sia i problemi con il marito, che l’infatuazione per Alessandro.

Oltre la soglia, le anticipazioni della quinta puntata del 4 dicembre

Nella quinta puntata di Oltre la soglia, in onda il 4 dicembre, vedremo l’arrivo di una nuova paziente, Emma, che vive in una casa famiglia dopo aver perso entrambi i genitori. La ragazza, molto introversa e con un atteggiamento schivo, inizia a preoccupare molto Tosca. Soprattutto da quando una notte, all’improvviso, la ragazza comincia a parlare. Sarà necessario tutto l’impegno del team e la sensibilità di Tosca per riuscire ad aiutare la giovane Emma.

Nel frattempo, continuerà il tira e molla tra la dottoressa Navarro e Di Muro. L’uomo, infatti, cercherà Tosca per rivelarle qualcosa di davvero importante. Le anticipazioni della prossima puntata di Oltre la soglia, però, non dicono di cosa si tratti. Tosca, inoltre, sarà ancora alle prese con i suoi malesseri e tornerà a vedere se stessa da ragazzina.

Due ragazzi, inoltre, proveranno a fuggire dall’ospedale. Si tratta di Marica e Tommaso, innamorati e desiderosi di mettere in pratica una fuga romantica: cosa succederà? Tosca si renderà conto che Marica, da una settimana, non prende i suoi farmaci. Trovarla prima che sia troppo tardi diventa davvero molto difficile.

L’appuntamento con la quinta puntata di Oltre la soglia è per mercoledì 4 dicembre 2019, alle 21,20 su Canale 5.