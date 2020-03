MasterChef Italia 9, le anticipazioni e gli ospiti dell’undicesima puntata del 27 febbraio

Questa sera, giovedì 5 marzo 2020, va in onda la puntata finale della nona edizione di MasterChef Italia. Sono rimasti soltanto in quattro a contendersi il titolo di nono MasterChef italiano, ma chi porterà a casa la vittoria?

Siamo giunti ormai all’ultimo capitolo dell’edizione 2020 e i quattro finalisti sono più agguerriti che mai, a un passo dalla vittoria. La nona edizione del cooking show conta su tre giudici: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. A loro l’insindacabile decisione su chi salvare e chi proclamare vincitore.

Di seguito, vediamo le anticipazioni della puntata finale di MasterChef Italia.

Le anticipazioni della puntata finale

Antonio, Marisa, Maria Teresa e DAvide: sono arrivati in quattro alla finalissima, quattro talenti culinari che si sfideranno all’ultimo piatto per portare a casa la pelle e il titolo di nono MasterChef italiano. In palio, ci sono 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette.

Conosciamo meglio i finalisti di questa edizione: Antonio ha 43 anni e nella vita fa l’art director, la sua influenza professionale ha avuto un forte impatto anche nella sua esperienza a MasterChef, con cura dei dettagli e impiattamenti impeccabili. Il suo stile è stato definito spesso “barocco” da parte dei giudici, ma ha saputo poi perfezionare la tecnica.

I quattro finalisti di MasterChef Italia 9

Davide invece è di Trieste, ha 30 anni e la sua è una cucina molto analitica, tecnica, precisa, dalla propensione orientale. Il suo percorso è partito in silenzio, perché Davide è uno che pensa molto e dice poco (ma giusto), eppure è stato il migliore della precedente esterna a Parigi.

Maria Teresa è una che ha dato del filo da torcere nella cucina di MasterChef, in molti hanno voluto buttarla fuori affidandole le prove più difficili, ma lei se l’è cavata con grande forza d’animo e spirito combattivo. A 31 anni, Maria Teresa viene da Foggia ma vive da tempo a Milano e ha rivelato il suo punto debole: ha dovuto temprare il carattere sin da giovane per via della figura materna, che invece è sempre stata dura nei suoi confronti.

Infine, Marisa viene da Salerno (Battipaglia), ha 33 anni ed è stata sin dall’inizio tra i favoriti di questa edizione. È entrata a MasterChef con una forte voglia di riscatto ed è arrivata fino alla fine dimostrando il suo talento e la sua tenacia, nonostante qualche inciampo qua e là.

Ai finalisti sarà chiesto di affrontare un’ultima Mystery Box, facendo un piccolo tuffo nel passato e realizzando un piatto con ingredienti che hanno segnato il loro percorso in quella cucina, nel bene e nel male. Chi dimostrerà di aver imparato tanto in quest’ultima Mystery otterrà un importantissimo vantaggio per affrontare l’Invention Test. A quest’ultimo step, andranno direttamente in finale soltanto tre concorrenti. Nella seconda prova, i quattro finalisti dovranno infatti replicare il piatto dello chef stellato Paolo Casagrande, del ristorante “Lasarte” di Barcellona.

Chi passerà anche quest’ultimo ostacolo, arriverà alla finalissima dove dovrà presentare il proprio menù degustazione ai tre chef. In base al menù migliore, sarà eletto il vincitore di MasterChef Italia 9.

Chi vincerà? Lo scopriremo nella puntata di stasera, 5 marzo, su Sky Uno (canale 108 del digitale terrestre).

