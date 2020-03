MasterChef Italia 9, i quattro finalisti dell’edizione 2020: Marisa, Maria Teresa, Davide e Antonio

Arriva l’ultimo appuntamento per MasterChef Italia 9 e alla finale arrivano in quattro. Dopo l’ultima esterna 2020, tenutasi a Parigi, gli chef in gara sono ancora quattro: chi tra Maria Teresa, Davide, Marisa e Antonio vincerà il titolo di nono MasterChef italiano? Il cooking show più amato d’Italia quest’anno ha visto soltanto tre giudici schierati a valutare i piatti degli aspiranti chef, dopo l’abbandono di Bastianich. Ogni chef ha avuto sicuramente un occhio di riguardo per alcuni concorrenti, ma arrivati alla finale lo scontro è acceso e agguerrito. Per quest’ultima puntata, in onda giovedì 5 marzo 2020, vedremo gli aspiranti chef battersi con un’ultima Mystery Box dal tocco nostalgico: i concorrenti dovranno cucinare con degli ingredienti che, nel bene e nel male, hanno segnato il loro percorso all’interno della cucina del programma. Dopodiché, chi vincerà avrà un importante vantaggio da sfruttare nell’ultimo Invention Test, guidato dallo chef stellato Paolo Casagrande. Chi perderà, dovrà abbandonare il programma a un passo dalla finale.

E chi arriverà alla finalissima, dovrà presentare come in ogni edizione il suo menù di degustazione, pensato e realizzato in perfetta autonomia. Saranno i tre giudici (Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli) a scegliere chi tra i tre aspiranti chef potrà portare a casa i 100 mila euro in gettoni d’oro e pubblicare il primo libro di ricette in qualità di nono MasterChef italiano. Ma adesso vediamo di conoscere meglio i quattro finalisti di questa edizione.

Tutto su MasterChef 9: giudici, prove, novità, streaming

MasterChef Italia 9, i quattro finalisti: chi sono

Partiamo dal primo finalista: Davide ha vinto la prova in esterna della precedente puntata, ottenendo il privilegio di saltare il Pressure Test e finire dritto in balconata, a un passo dalla finale. 33 anni, di Trieste, Davide è sposato e ha dei figli ed è entrato nella cucina di MasterChef in modo silenzioso, trovando poi la forza di emergere soltanto verso le ultime puntate, dimostrando la sua stoffa. Spesso bacchettato dai giudici – e anche dai colleghi – per essere troppo razionale e chiuso nei propri schemi, Davide è un cuoco preciso, con una propensione per la cucina asiatica.

Un’altra finalista di MasterChef 9 è Maria Teresa, che si è fatta una certa reputazione nel programma: in molti volevano mandarla a casa prima della temuta e ambita finale, perché Maria Teresa si è dimostrata essere un vero osso duro. Con tenacia e ambizione, ha dimostrato di sapersela cavare dietro ai fornelli e di meritare quel grembiule. Spesso l’hanno rimproverata di essere poco modesta e di essere falsa, invece lei ha sempre dichiarato di dire ciò che pensa senza mezzi termini. Il suo punto debole, però, è la mamma, con la quale non ha avuto proprio un bel rapporto da ragazza.

Passiamo ora a Marisa: originaria di Salerno (precisamente Battipaglia), Marisa ha 33 anni e viene da una carriera da infermiera. Se all’inizio ha dimostrato di essere una persona leggermente timida, con il passare del tempo ha dimostrato la sua stoffa e la sua grinta. Marisa è sicuramente tra i migliori concorrenti di MasterChef quest’anno, è caduta qualche volta ma la sua condotta all’interno del programma è stata sempre medio-alta e, per questo, anche molto temuta.

Infine abbiamo Antonio, che nella vita prima di entrare a MasterChef faceva l’art director, un mestiere creativo che si rivede anche nei suoi piatti. Inizialmente Barbieri ha bacchettato spesso il suo impiattamento, definendolo barocco, ma poi Antonio è migliorato applicando i consigli e le critiche ricevute e i suoi piatti sono stati spesso premiati tra i migliori delle prove. Originario di Bassano del Grappa (Vicenza), a 43 anni Antonio è felicemente fidanzato con il suo compagno.

Potrebbero interessarti Poveri ma ricchi: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Don Matteo 12, anticipazioni e trama puntata di oggi, 5 marzo 2020 Don Matteo 12: la trama dell’ottava puntata stasera

Chi vincerà questa edizione di MasterChef 9? Lo scopriremo stasera, giovedì 5 marzo 2020, in prima serata su Sky Uno.

Dove vedere in tv e in streaming MasterChef 9