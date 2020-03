Maria Teresa Ceglia, chi è la concorrente finalista di MasterChef 9

Questa sera, giovedì 5 marzo, in prima serata su Sky Uno va in onda la finale di MasterChef 9. A disputarsi la finale quattro concorrenti: Antonio, Davide, Marisa e Maria Teresa. Non è stata, in tutte queste puntate del talent di Sky, la più amata delle concorrenti, soprattutto dai suoi colleghi, con i quali Maria Teresa è spesso entrata in contrasto. Lei, però, è una donna forte e determinata che ha sempre guardato al suo obiettivo: la vittoria.

MasterChef Italia 9, i quattro finalisti dell’edizione 2020

Maria Teresa è una delle quattro finaliste di MasterChef 2020

Maria Teresa, 31 anni, ha origini pugliesi: nata a Cerignola, vive stabilmente a Milano dove lavora come consulente finanziaria. Quando è arrivata a Masterchef ha deciso di sfruttare questa occasione per dedicarsi un po’ a se stessa dopo aver lavorato, con grande dedizione e impegno, per diversi anni della sua vita. La sua carriera è sempre stata infatti la sua priorità, mentre la cucina è una delle sue più grandi passioni: il suo sogno è quello di aprire un ristorante nella sua terra d’origine, la Puglia, all’aperto, magari in mezzo alle vigne della sua famiglia. “Il mio percorso professionale – ha detto entrando a far parte del talent – potrebbe tornarmi molto utile, perché potrei mettere in pratica tutte le competenze che ho acquisito e industriarmi a far funzionare un ristorante. In più contribuirei a un’attività della mia famiglia in cui non ho mai preso parte”.

Sposata con Francesco, Maria Teresa è amante delle spezie, della musica rock (i suoi gruppi preferiti sono i Queen, i Guns N’ Roses e i Pink Floyd) e del cioccolato fondente, ingrediente che, come detto da lei stessa, le somiglia per essere un po’ dolce e un po’ amaro. Molto apprezzata dai giudici, Maria Teresa ha fatto un percorso ricco di difficoltà e successi, riuscendo spesso a stupire gli chef con le sue creazioni.

Potrebbero interessarti Poveri ma ricchi: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Don Matteo 12, anticipazioni e trama puntata di oggi, 5 marzo 2020 Don Matteo 12: la trama dell’ottava puntata stasera