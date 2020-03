Marisa Maffeo, chi è la concorrente finalista di MasterChef 9

Questa sera, giovedì 5 marzo, in prima serata su Sky Uno va in onda la finale di MasterChef 9. A disputarsi la finale quattro concorrenti: Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa. Marisa Maffeo è entrata nella cucina più famosa d’Italia mostrando una personalità molto timida, ma pian piano è riuscita a crescere come chef e a mostrare le unghie e un carattere deciso e determinato. Riuscirà a coronare il suo sogno di vincere il talent, aggiudicandosi i 100mila euro e la possibilità di pubblicare un suo libro di ricette? Ma, in attesa di conoscere il vincitore di MasterChef 2020, conosciamo meglio Marisa. Chi è la concorrente? Qual è la sua storia?

MasterChef Italia 9, i quattro finalisti dell’edizione 2020

Marisa Maffeo è una delle quattro finaliste di MasterChef 2020

Classe 1985, Marisa è una bellissima ragazza di 34 anni originaria di Battipaglia, in provincia di Salerno. Trasferitasi a Parma per motivi di studio dopo il liceo, Marisa lavora come infermiera, anche se questa non è la sua vera passione. La giovane ha infatti deciso di partecipare a MasterChef per riavvicinarsi alla cucina, un’arte che ama e che coltiva da quando era una bambina di 11 anni che, con gli occhi sognanti, guardava sua nonna preparare la pasta fatta in casa e altre ricette tradizionali. Nel suo percorso nel talent culinario di Sky, infatti, Marisa ha spesso proposto rivisitazioni gourmet di piatti della tradizione e, una volta terminata l’esperienza a MasterChef, vorrebbe aprirsi un ristorante con pochi coperti, dove mettere a frutto tutto quello che ha imparato in questi mesi dove è stata a stretto contatto con gli chef Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo. Ed è proprio a quest’ultimo che Marisa si ispira, soprattutto per quanto riguarda la rielaborazione di piatti semplici, appartenenti alla tradizione.

Marisa, la cui vita privata è un mistero, visto che la ragazza, parlando con lo chef Locatelli, ha affermato di non essere né fidanzata né sposata e che, anzi, gli uomini hanno fatto “più danni che altro” nella sua vita, ha un passato da modella e il suo profilo Instagram, seguito da più di 76mila persone, è ricco di foto che lo testimoniano.

