Davide Tonetti, chi è il finalista di MasterChef 9: lavoro, moglie, Instagram

Davide Tonetti è uno dei quattro finalisti di MasterChef, il talent di Sky giunto alla nona edizione. Sin dalle selezioni, Davide si è messo in mostra per la sua capacità di creare piatti elaborati e molto tecnici, conquistando subito i tre giudici. Un talento che gli ha permesso di raggiungere la finale, in programma stasera, 5 marzo 2020, su Sky Uno. A contendersi con lui la vittoria e il titolo di nono MasterChef italiano sono gli altri finalisti, Antonio, Marisa e Maria Teresa. Chi vincerà? Il livello è molto alto, per cui saranno i dettagli a fare la differenza. Ma chi è Davide Tonetti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Davide Tonetti, chi è il finalista di Masterchef 9

Originario di Samarate, in provincia di Varese, Davide Tonetti ha 31 anni e vive a Trieste. Il finalista di MasterChef 9 ha raccontato di essere al momento disoccupato, e di fare il papà a tempo pieno. In realtà si può quasi dire che è un disoccupato per scelta, perché ha volontariamente lasciato il suo lavoro come manager in un’importante casa di moda per stare più vicino alla famiglia. Il suo precedente lavoro gli ha permesso di viaggiare molto, soprattutto in Oriente e in particolare in Giappone. Proprio questo viaggi hanno molto influenzato la sua cucina e i suoi piatti.

Per lui la “cucina è una passione nata fin da piccolo. Amavo molto mangiare ed ero parecchio rotondo, poi da quando a 22 anni mi sono trasferito a vivere da solo ho iniziato a cucinare tutti i giorni e lì è sfociata la mia passione. Ora ritengo che la cucina sia ciò che andrò a fare io nel futuro. Un qualcosa che fin da piccolo ho desiderato fare ma che ho messo da parte per il lavoro che facevo, però adesso che ho chiuso quel capitolo è il momento ideale, e “MasterChef” è la miglior possibilità di crescita personale”, ha raccontato Davide Tonetti.

“Quando sono ai fornelli mi sento molto sicuro di me e mi piace ideare piatti sempre più innovativi e sapere che i giudici hanno assaggiato delle mie creazioni e le hanno apprezzate mi rende molto orgoglioso! Fino ad ora li avevano assaggiati solo miei amici, e il loro giudizio non può non essere influenzato dall’amicizia”, ha aggiunto. Il suo sogno? “Trasformare una cascina del basso colle friulano in un ristorante con bed&breakfast, insieme ad un amico di Copenaghen”.

Nel corso di questo percorso all’interno di Masterchef 9, Davide ha dimostrato di essere molto sicuro di sé, pur avendo un carattere piuttosto timido e introverso. Dopo una fase un po’ in sordina, ha infatti tirato fuori gli artigli dimostrando tutte le sue capacità. In particolare, tra i momenti da ricordare, la vittoria nell’ultima esterna a Parigi nel ristorante tre stelle Michelin dello chef Yannick Allèno, che gli ha fatto i suoi complimenti.

Un successo che gli è valso la finale di stasera, 5 marzo 2020. Se la dovrà vedere con Antonio, Marisa e soprattutto Maria Teresa, con la quale ha avuto diversi battibecchi. La ragazza ha infatti accusato Davide Tonetti di non essere né umile né talentuoso. Anche lo chef Locatelli lo ha ammonito dicendo: “Un cuoco che non è generoso non sarà mai un cuoco”.

Davide, molto attivo sui social, è seguito da oltre 14mila persone sul suo profilo Instagram. Chi vincerà la finale di Masterchef 9? Appuntamento stasera, 5 marzo, su Sky Uno dalle 21.20.

