Antonio Lorenzon, chi è il finalista di Masterchef 9: età, lavoro, vita privata, Instagram

Antonio Lorenzon è uno dei finalisti di Masterchef 9, il popolare talent di Sky. Si tratta di un art director di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Sarà lui a contendersi in finale la vittoria e il titolo di nono MasterChef italiano, insieme a Davide, Maria Teresa e Marisa. Chi sarà il vincitore? Appuntamento questa sera, 5 marzo 2020, in prima serata su Sky Uno dalle 21.15. Ma chi è Antonio Lorenzon? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I finalisti di Masterchef 9

Antonio Lorenzon, chi è il finalista di Masterchef 9

Antonio, finalista di Masterchef 9, ha 43 anni, è un art director ed è originario di Bassano del Grappa, in provincia di Vincenza. “Ho iniziato ad amare la cucina sin da piccolo, guardando i miei genitori: mio padre mi ha influenzato sulla parte creativa, visto che amava cucinare e sperimentare con piatti elaborati e stravaganti, mentre da mia madre ho imparato le cose più tradizionali, come tirare la pasta. Anche mia nonna ha dato la sua parte: ogni pomeriggio mi preparava 30 ravioli a merenda”, ha raccontato in un’intervista al sito del talent di Sky.

Tutto su MasterChef 9: giudici, prove, novità, streaming

Nel corso della sua avventura a Masterchef ha dimostrato di essere cresciuto molto, sia a livello tecnico sia nel modo di impiattare. Inizialmente, infatti, è stato accusato di preparare dei “mappazoni”, come direbbe chef Barbieri, vale a dire piatti troppo barocchi e pieni. Con il tempo si è raffinato, proponendo una cucina più moderna, pur senza rinunciare al suo tocco artistico e fantasioso. Il suo sogno? “Vorrei aprire un table d’hôte in Costa Azzurra insieme al mio fidanzato, che sostanzialmente è un bed&breakfast con cena inclusa. Io mi occuperei del menù e dell’arredamento (sono il creativo in casa!), lui della parte amministrativa, visto che è contabile e sa sempre far quadrare i conti. Spero che questo obiettivo mi motivi e mi porti fino al traguardo finale”.

Antonio Lorenzon è infatti innamoratissimo del suo compagno Daniel, con cui convive insieme al loro cane Gastone. Nel suo percorso a Masterchef 9 ha regalato al pubblico diversi momenti divertenti ed entusiasmanti, facendosi subito notare per la sua simpatia. Esilarante, ad esempio, quando ha dovuto decifrare la scrittura dell’altro concorrente Luciano o quando non ha celato apprezzamenti estetici nei confronti dello chef Jeremy Chan.

Potrebbero interessarti Poveri ma ricchi: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Don Matteo 12, anticipazioni e trama puntata di oggi, 5 marzo 2020 Don Matteo 12: la trama dell’ottava puntata stasera

I tre giudici di Masterchef 9, inoltre, hanno spesso apprezzato i suoi piatti, tanto da farlo arrivare fino in fondo. Il suo profilo Instagram è attualmente seguito da oltre 27mila persone. Appuntamento dunque con la finale di Masterchef per stasera, 5 marzo 2020, su Sky Uno dalle 21.15.

Dove vedere in tv e in streaming MasterChef 9