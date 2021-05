Isola dei Famosi 2021, i finalisti: ecco chi si giocherà la vittoria finale

Quali sono i concorrenti (naufraghi) finalisti dell’Isola dei Famosi 2021, il reality show in onda su Canale 5 in prima serata tv? Al termine della puntata di oggi, 31 maggio, la conduttrice Ilary Blasi ha reso noti i nomi di chi si giocherà la vittoria finale nella prossima puntata, l’ultima, in programma il 7 giugno. Si tratta di… notizia in aggiornamento…

I concorrenti in gara prima della “semifinale erano:

Come si vota

Abbiamo visto i concorrenti finalisti dell’Isola dei Famosi 2021, ma come si vota (televoto) per i naufraghi? Si può votare in 4 modi differenti: