Il Collegio 4, anticipazioni terza puntata: cosa succede stasera, 5 novembre

È tutto pronto su Rai 2 per la terza puntata de Il Collegio 4, il celebre docu-reality con Simona Ventura nel ruolo di voce fuori campo che fin dalle anticipazioni si rivela ricca di sorprese e colpi di scena.

Dopo il discreto successo delle due puntate, i 20 alunni protagonisti della scuola, ambientata nel 1982, tornano con nuove avventure: tra lezioni, sport, gite e punizioni.

La più grande novità della quarta edizione de Il Collegio è senza dubbio l’ambientazione: abbandonati gli anni Sessanta, che hanno caratterizzato tutte le edizioni passate, adesso gli studenti hanno a che fare con un’altra decade molto importante. Stiamo parlando degli anni Ottanta, tra il mito dell’Italia campione del mondo in Spagna, la nuova musica, la street art e tante nuove materie da affrontare.

Ma cosa succederà nella terza puntata de Il Collegio 4? Vediamo insieme le anticipazioni.

Il Collegio 4, le anticipazioni della terza puntata

Gli studenti che hanno superato anche la seconda settimana all’interno della scuola (il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo) avranno a che fare con diverse novità.

Il preside, Paolo Bisisio, annuncerà infatti che ci sarà una gita scolastica. Tutti gli studenti, dunque, avranno il privilegio di trascorrere una notte fuori dal collegio.

Inoltre, ci saranno due new entry nella scuola: due misteriosi ragazzi, fermi al cancello di ingresso dell’istituto. Per la prima volta nella storia, si tratterà di due fidanzati, chiamati probabilmente a sostituire le due alunne uscite nelle puntate scorse: Benedetta Matera (che sentiva la nostalgia della famiglia) e Alysia Piccamiglio, che non ha superato l’esame di ammissione.

I due nuovi arrivati saranno Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio: 17 anni a testa, fidanzati da novembre 2018. La loro presenza sconvolgerà gli equilibri e le amicizie createsi all’interno del collegio.

Nel frattempo, le anticipazioni de Il Collegio 4 annunciano che ci sarà spazio per nuove lezioni. Come già anticipato, il docu-reality è ambientato nel 1982, anno della fantastica vittoria al mondiale di calcio in Spagna della Nazionale italiana.

I ragazzi della scuola affronteranno la squadra di un altro istituto in una partita di calcio. Chi vincerà? CI sarà spazio poi per altre lezioni, come quelle che porteranno i ragazzi alla scoperta della street art.

Ma come sempre nella storia del reality, alla carota si alternerà con regolarità il bastone: ecco perché arriveranno delle punizioni per alcuni studenti, che si metteranno in guai molto seri rischiando addirittura l’espulsione. Di chi si tratta? Per scoprirlo, non resta che attendere la puntata di stasera.

L’appuntamento con Il Collegio 4 è per stasera, martedì 5 novembre, a partire dalle 21,20 su Rai 2.

