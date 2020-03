Coronavirus, i cartelloni Netflix con gli spoiler delle serie tv: “Così imparate a rimanere a casa”

Coronavirus, Netflix, manifesti con gli spoiler delle serie tv

Qual è il miglior modo per convincere le persone a non uscire di casa in questi giorni di emergenza Coronavirus? Gli spoiler delle serie tv Netflix. Due ragazzi tailandesi che studiano in Germania hanno ideato una falsa campagna pubblicitaria con spoiler sulle ultime stagioni dei programmi Netflix. Stando a quanto riportato da Forbes, infatti, Seine Kongruangkit e Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo avrebbero pensato di tappezzare la metro di Amburgo con cartelloni pubblicitari che rivelano anticipazioni delle serie tv ma in realtà si sarebbe trattato di cartelloni creati digitalmente e diffusi online.

I due ragazzi hanno ideato la falsa campagna quando sono tornati a casa in Thailandia. Nel loro Paese di origine hanno infatti notato che il governo non stesse facendo abbastanza per comunicare il pericolo del Coronavirus. “Abbiamo deciso di aiutare facendo quello che sappiamo fare meglio, inventando delle idee creative. Il modo migliore per fermare la diffusione del Covid-19 è #staythefuckhome, ma alcune persone pensano ancora che sia giusto uscire e rilassarsi, creando problemi a tutti noi. Quindi abbiamo preso una misura estrema: dando spoiler sui loro programmi Netflix preferiti”.

La campagna pubblicitaria dei due studenti tailandesi è stata lanciata online giovedì 26 marzo ed è diventata virale in tutto il mondo. Netflix ha rifiutato la campagna ha spiegato Prachuabmoh Chaimoungkalo, aggiungendo: “Non fraintendetemi, sapevamo che si tratta di una bella idea fin dall’inizio e che almeno dovrebbe avere la possibilità di essere presentata a un’agenzia o ancora meglio, al cliente, ma il nostro obiettivo era aiutare a creare una comunicazione che potesse davvero operare un cambiamento”.

