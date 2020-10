Ballando con le stelle 2020: Red Canzian ballerino per una notte

Torna l’appuntamento in prima serata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci pronto ad intrattenere il pubblico italiano con la sesta puntata e, per l’occasione, ci sarà un altra ballerina per una notte, o meglio un ballerino: per la puntata del talent, in onda oggi – sabato 24 ottobre 2020 – ci sarà Red Canzian. Cantante, polistrumentista e produttore italiano, insieme ai Pooh ha scritto alcuni dei più grandi successi della musica italiana come Stare senza di te, Tu dove sei, Cercando di te, Io ti aspetterò. Red Canzian oggi si è dato alla carriera da solista, ma è anche produttore: sta curando il lancio di giovani artisti attraverso la sua Academy.

Red Canzian – pseudonimo di Bruno Canzian – ha accettato di cimentarsi in questa nuova sfida di danza, salirà quindi sul palco di Ballando con le stelle per ballare una coreografia realizzata ad hoc per lui; a giudicarla sarà come al solito la giuria in studio e il punteggio ottenuto sarà un bonus che sarà poi assegnato ad una delle coppie in gara.

