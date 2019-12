Ascolti tv venerdì 20 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 20 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda un nuovo programma con Mara Venier, mentre Canale 5 ha puntato a un cine-panettone in prima tv. Gli altri canali hanno puntato su film e programmi d’approfondimento.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 20 dicembre?

Ascolti tv 20 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 è andato in onda il nuovo programma di Mara Venier, La porta dei sogni, che racconta storie di persone che hanno un sogno nel cassetto e vogliono realizzarlo. La prima puntata ha catturato l’attenzione di 2.781.000 spettatori agli ascolti con il 14.4% di share. Una partenza leggermente debole per la Venier, che non si scoraggia nonostante il precario inglese.

Canale 5 invece con il primo cine-panettone della stagione, Natale da Chef, in primissima tv ha conquistato 2.255.000 spettatori e il 11.3% di share. Nel film, abbiamo visto all’opera Massimo Boldi, icona dei cine-panettoni, spalleggiato da Biagio Izzo.

Su Rai 2 l’approfondimento di Petrolio con un doppio appuntamento ha conquistato l’attenzione di 808.000 spettatori pari al 4.7% di share, mentre su Italia 1 il film Indipendence Day ha appassionato 1.449.000 spettatori (7.4%).

Su Rai 3 il film Gli sdraiati (in prima tv) ha raccolto davanti al video 1.268.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete 4 l’approfondimento crime di Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.444.000 spettatori con il 8.5% di share.

Su La7 Propaganda Live ha interessato 506.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su TV8 la replica di MasterChef Italia 8 ha segnato il 2.7% con 516.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il gioco I soliti ignoti vince nella sua fascia con 4.843.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.850.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post segna il 3.5% con 815.000 spettatori.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

La sfida dei quiz nel preserale è vinta da L’Eredità su Rai 1, con cui ha giocato con 4.796.000 spettatori (25.8%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia di Gerry Scotti segna 2.922.000 spettatori con il 16.1% di share.

