Independence day: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, venerdì 20 dicembre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda Independence Day, celeberrimo film di fantascienza del 1996 diretto da Roland Emmerich.

La pellicola, che racconta un’immaginaria e quasi riuscita invasione aliena della Terra, fu lanciato con una campagna pubblicitaria di enormi dimensioni che ebbe inizio durante la 30ª edizione della finale del Super Bowl e vede come protagonista Will Smith.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Independence day film: la trama

È il due luglio e sarebbe un giorno come un altro se non si fossero materializzate nel cielo enormi navi spaziali. Gli alieni sono venuti per attaccare il pianeta Terra, i militari si organizzano per trovare una soluzione. Con loro lo scenziato David Levinson (Jeff Goldblum), il Capitano Steven Hiller (Will Smith) e il President degli Stati Uniti Thomas J. Whitmore (Bill Pullman).

Il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Will Smith – capitano Steven “Steve” Hiller

– capitano Steven “Steve” Hiller Jeff Goldblum – David Levinson

– David Levinson Bill Pullman – presidente Thomas J. Whitmore

– presidente Thomas J. Whitmore Randy Quaid – Russell Casse

– Russell Casse Margaret Colin – Constance “Connie” Spano

– Constance “Connie” Spano James Rebhorn – segretario alla Difesa Nimzicky

– segretario alla Difesa Nimzicky Robert Loggia – generale William Grey

– generale William Grey Adam Baldwin – maggiore Mitchell

– maggiore Mitchell Judd Hirsch – Julius Levinson

– Julius Levinson Vivica A. Fox – Jasmine Dubrow

– Jasmine Dubrow Harvey Fierstein – Marty Gilbert

– Marty Gilbert Mary McDonnell – first lady Marylin Whitmore

– first lady Marylin Whitmore Harry Connick Jr. – Jimmy Wilder

– Jimmy Wilder Brent Spiner – dottor Brackish Okun

– dottor Brackish Okun James Duval – Miguel Casse

– Miguel Casse Lisa Jakub – Alicia Casse

– Alicia Casse Giuseppe Andrews – Troy Casse

– Troy Casse Ross Bagley – Dylan Dubrow

– Dylan Dubrow Mae Whitman – Patricia Whitmore

– Patricia Whitmore Kiersten Warren – Tiffany

– Tiffany Levan Uchaneishvili – pilota russo

Independence day film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Independence day film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Independence day in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 20 dicembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming