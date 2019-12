Gli sdraiati: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, venerdì 20 dicembre 2019, in prima serata su Rai 3 va in onda Gli sdraiati, film del 2017 per la regia di Francesca Archibugi. La pellicola, che vede come protagonista Claudio Bisio, rappresenta l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro del giornalista Michele Serra.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Gli sdraiati film: la trama

Il film racconta la storia di Giorgio (Claudio Bisio), giornalista di successo con una brillante carriera di fronte a sé e che gode della stima e ammirazione dei suoi colleghi e del pubblico. Con la sua ex moglie Livia (Sandra Ceccarelli), a metà, si prende cura del figlio Tito (Gaddo Bacchini), un adolescente decisamente pigro che non ama le attenzioni e pressioni del padre ma desidera solo trascorrere le giornate con gli amici.

I due parlano lingue diverse ma, nonostante questo, Giorgio cerca il modo per comunicare con suo figlio, il quale ha una banda di amici, tutti maschi, troppo lunghi, troppo grassi, troppo magri, ma che soprattutto non fanno altro che devastargli casa. Stanno sempre insieme, da scuola al divano, ma quando nella vita di Tito irrompe Alice (Ilaria Brusadelli), la nuova compagna di classe che gli fa scoprire l’amore e stravolge la routine con gli amici, finalmente cambia anche il rapporto con il genitore. Ma l’entusiasmo non durerà a lungo perché il passato di Alice è in qualche modo legato a quello di Giorgio.

Gli sdraiati film: il cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Claudio Bisio – Giorgio Selva

– Giorgio Selva Gaddo Bacchini – Tito Selva

– Tito Selva Ilaria Brusadelli – Alice Bendidio

– Alice Bendidio Cochi Ponzoni – Pinin Innocenti

– Pinin Innocenti Antonia Truppo – Rosalba Bendidio

– Rosalba Bendidio Matteo Oscar Giuggioli – Lombo

– Lombo Gigio Alberti – Gianni

– Gianni Barbara Ronchi – Annalisa

– Annalisa Federica Fracassi – Carla

– Carla Donatella Finocchiaro – Presidente Barenghi

– Presidente Barenghi Sandra Ceccarelli – Livia Innocenti

– Livia Innocenti Carla Chiarelli – Elena

Gli sdraiati film: il trailer

Ecco il trailer del film Gli sdraiati, in onda stasera 20 dicembre 2019 in prima serata su Rai 3 dalle 21.20.

Gli sdraiati film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Gli sdraiati? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera venerdì 20 dicembre 2019 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Potrebbero interessarti Città Segrete, lo speciale di questa sera è su Londra: le anticipazioni Soliti Ignoti – Speciale Telethon: questa sera giocheranno i vip Mamma ho preso il morbillo, film cult degli anni ’90: trama, cast e streaming

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Chi vuole gustare Gli sdraiati dovrà sintonizzarsi su Rai 3 venerdì 15 novembre 2019 alle ore 21:20.

Dove vedere Rai 3 in streaming