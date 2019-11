Ascolti tv sabato 23 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 23 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

All’apparenza, la sfida di ieri sera era abbastanza impari: mentre su Rai 1 andava in onda Una storia da cantare, il programma che seleziona uno storico personaggio della storia della musica italiana e che ieri era dedicato a Lucio Dalla, Canale 5 schierava una trasmissione che si è dimostrata uno schiacciasassi in termini di ascolti tv, ovvero Tu sì que vales. Sugli altri canali, c’era Città segrete di Corrado Augias su Rai 3 e il film Biancaneve e il cacciatore su Italia 1.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, sabato 23 novembre?

Ascolti tv 23 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Alla fine, come ampiamente previsto, a vincere la serata è stato Canale 5. Tu sì que vales, infatti, ha ottenuto 5.406.000 spettatori, con uno share del 28,8 per cento. Niente da fare per Rai 1: Una storia da cantare – Lucio Dalla è stato seguito da 3.439.000 persone, con uno share del 17,3 per cento.

Su Rai 2, N.C.I.S. ha ottenuto 1.086.000 ascolti tv (4,6 per cento), mentre su Rai 3 Città segrete – Mosca si è fermato a 1.353.000 spettatori, con uno share del 6,6 per cento. Su Italia 1, Biancaneve e il cacciatore ha catturato l’attenzione di 1.386.000 persone (6,4 per cento), mentre su Rete 4 Il Padrino si è fermato a 477.000 ascolti tv (2,7 per cento).

Su La 7, Atlantide – Ritorno a Tangentopoli è stato visto da 395.000 persone (1,9 per cento), mentre su Tv8 il film in prima tv Natale a Graceland è arrivato a 279.000 spettatori (1,2 per cento). Sul Nove, infine, il film Lo chiamavano Bulldozer ha ottenuto 319.000 ascolti tv (1,5 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.761.000 spettatori con il 20,5 per cento, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha totalizzato 3.976.000 spettatori con uno share del 17,3 per cento.

Su Rai 3 Le Parole della Settimana è piaciuto a 1.665.000 spettatori (7,2 per cento). Su Italia 1 CSI Miami ha siglato il 4,5 per cento con 1.025.000 ascolti tv. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.070.000 telespettatori con il 4,8 per cento. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.060.000 spettatori (4,6 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha radunato 3.150.000 spettatori (18,2 per cento) mentre L’Eredità è stato seguito da 4.254.000 spettatori (21,7 per cento). Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha invece divertito 3.242.000 spettatori con il 16,9 per cento di share (presentazione 2.494.000 telespettatori e 15 per cento di share).

