Ascolti tv mercoledì 30 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 30 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Rai 1 ha puntato a un film drammatico ambientato nel Mississippi degli anni ’70, mentre Canale 5 ha sdoppiato un film importante della storia del cinema, mandando in onda la sua seconda parte.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, mercoledì 30 ottobre?

Ascolti tv 30 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Un grande testa a testa tra Rai 1 e Canale 5 ieri sera. La rete ammiraglia di Viale Mazzini ha puntato su un film Premio Oscar: The Help, che può contare su un cast ricchissimo di celebrities come Emma Stone, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Mike Vogel, Allison Janney, Sissy Spacek e Viola Davis (da poco elogiata con il Premio alla carriera alla Festa del cinema di Roma), è stato seguito da 2.888.000 spettatori con il 14.5% di share.

Come finisce The Help?

Su Canale 5 invece è andata in onda la seconda parte di Titanic, il film drammatico con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet che ha stregato tutto il mondo raccontando la tragica storia del transatlantico affondato all’inizio del ‘900. Mentre la prima parte del film ha conquistato l’attenzione di 1.887.000 spettatori (8,8%), la seconda parte ha interessato 2.278.000 spettatori agli ascolti con il 10.3% di share.

La vera storia del Titanic

Su Rai 2 è approdata una nuova fiction intitolata Volevo fare la Rock Star, divisa in sei puntate con protagonisti Valentina Bellè e Angela Finocchiaro. La storia della 17enne Olivia ha catturato l’attenzione di 1.657.000 spettatori agli ascolti e il 6.7% di share. Su Rai 3, l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto ha interessato 2.162.000 spettatori con il 10.5% di share.

Su Italia 1, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo Chiedimi se sono felice è arrivato a 1.213.000 spettatori (5.3 per cento). Su Rete4 l’appuntamento con Fuori dal coro ha catturato l’attenzione di 1.020.000 spettatori, con il 5.4% di share.

Su Tv 8 la replica di X Factor 2019 Live si è dovuta accontentare di 565.000 ascolti tv (3 per cento). Sul Nove, infine, L’assedio con Daria Bignardi ha interessato 299.000 spettatori, con uno share dell’1.3 per cento. Su La 7 JFK – Un Caso ancora Aperto ha registrato 383.000 spettatori con uno share del 2.2%

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia access prime time, vince ancora una volta Rai 1: I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha radunato infatti 4.938.000 spettatori con il 19.2 per cento. Su Canale 5, invece, Striscia La Notizia ha ottenuto 3.961.000 ascolti tv, con uno share del 15.4 per cento.

Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.067.000 spettatori con il 4.2 per cento. Su Rai 3 Un posto al sole ha appassionato 1.050.000 spettatori pari al 4.3 per cento mentre a seguire la soap Un Posto al Sole ha registrato 1.804.000 ascolti tv (7 per cento).

Su Rete 4 Stasera Italia ha interessato 1.279.000 persone (5.1 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha totalizzato 1.422.000 spettatori (5.6 per cento).

Su Tv 8 Guess my Age è piaciuto a 550.000 spettatori con il 2.2 per cento di share. Fanalino di coda il Nove, che con Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 392.000 spettatori con l’1.5 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha avuto un pubblico di 4.634.000 spettatori (22.1per cento) mentre su Canale 5 Caduta Libera ha ottenuto 3.813.000 ascolti tv con il 18.8 per cento di share.

Su Rai 2 NCIS ha raccolto 791.000 spettatori (4.1 per cento) nel primo episodio e 1.301.000 (5.6 per cento) nel secondo, mentre su Italia 1 Studio Aperto Mag si è fermato al 3.9 per cento con 690.000 spettatori. Subito dopo, CSI Miami ha totalizzato 614.000 spettatori (2.8 per cento).

Su Rai 3 Blob è arrivato a 940.000 ascolti tv con il 4 per cento. Su Rete 4 Tempesta D’Amore ha ottenuto infine il per cento con 929.000 spettatori.

