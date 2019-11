Ascolti tv giovedì 21 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 20 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Su Rai 1 ieri sera è andato in onda il film con Jennifer Garner Miracoli dal cielo, mentre su Canale 5 è tornato Adrian. Su Italia 1 i telespettatori hanno visto Transporter 3, mentre su Rai 3 ha fatto il suo esordio Stati generali.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 21 novembre?

Ascolti tv 21 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri un buon risultato per Rai1 con Miracoli dal Cielo: il film ha conquistato 3.921.000 spettatori pari al 17.6% di share, mentre su Canale 5 ottimo share anche per Adrian Live – Questa è la storia, che ha registrato 3.354.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre il cartoon Adrian ne ha convinti 1.485.000 (9.6%).

Su Rai2 Life – Non Oltrepassare il limite ha avuto un pubblico di 956.000 spettatori pari al 4% di share, mentre su Italia 1 The Transporter 3 ha intrattenuto 1.492.000 spettatori (6.4%). Per quanto riguarda Rai3, dove ha esordito Serena Dandini con il suo nuovo Stati Generali, la trasmissione è piaciuta a 1.467.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio è stato seguito da 1.161.000 spettatori con il 6.6% di share, mentre su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 1.012.000 spettatori con uno share del 5.8%.

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.463.000 spettatori con il 21.2%, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha totalizzato 4.695.000 spettatori con uno share del 18.2%.

Su Rai2 Tg2 Post ha giocato con il 2.7% di share e 709.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI Miami ha intrattenuto 1.259.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 That’s Amore ha appassionato 1.148.000 spettatori pari al 4.7% e Un Posto al Sole 1.890.000 (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia è statp scelto da 1.407.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.296.000 (5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.927.000 spettatori (7.5%).

Potrebbero interessarti Like i Could, l’inedito di Nicola Cavallaro a X Factor 2019: il testo Chasing paper, l’inedito di Giordana Petralia a X Factor: il testo Glum, l’inedito di Davide Rossi a X Factor: il testo

Gli ascolti di Adrian

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha radunato 3.302.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità lo hanno seguito in 4.974.000 spettatori (24.8%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha invece divertito 3.903.000 spettatori con il 19.8% di share (presentazione 2.456.000 con il 15.3% di share).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI