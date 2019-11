Transporter 3, il film: trama, cast e streaming

Il terzo capitolo di Transporter arriva su Italia 1. Questa sera, 21 novembre 2019, il film diretto da Olivier Megaton e prodotto da Luc Besson arriva sui piccoli schermi proponendo l’ultima parte della trilogia.

Il primo The Transporter è uscito nel 2002 ed è sato diretto da Corey Yeun e Louis Leterrier, mentre il secondo intitolato Transporter: Extreme è uscito nel 2005 ed è stato diretto soltanto da Leterrier (e prodotto da Besson).

Protagonista di tutte e tre le pellicole della saga è Jason Statham che interpreta Frank Martin.

Ma qual è la trama? Di cosa parla il film? E chi vediamo nel cast? E dove vederlo in streaming?

Transporter 3, la trama del fim

Il terzo film della trilogia di Transporter torna a raccontare delle avventure di Frank Martin, lo specialista di consegne ad alto rischio che in questo capitolo viene minacciato e costretto a trasportare due grossi sacchi e una giovane donna da Marsiglia a Odessa.

Martin non sa cosa si nasconda dentro quei sacchi e non ha la benché minima idea di chi sia questa donna dai capelli rossi, né perché debba accompagnarla. Frank è all’oscuro quasi di tutto e non sa come uscire da quella che puzza di trappola da un miglio.

Quello che non sa è che a tendergliela è un avversario molto più grande dei precedenti.

Transporter 3, il cast del film

Chi vediamo nel cast di Transporter 3? Partiamo dal protagonista Jason Statham che interpreta Frank Martin. Al suo fianco in questa pellicola spunta Natalya Rudakova che interpreta la giovane rossa ucraina di nome Valentina che Frank dovrà portare a destinazione come un pacco postale.

Nel cast vediamo anche François Berléand interpretare l’Ispettore Tarconi, Robert Knepper nelle vesti di Johnson, Jeroen Krabbé interpretare Leonid Vasilev, David Atrakchi che interpreta Malcom Manville e Yann Sundberg interpretare Flag.

Potrebbero interessarti Domina, al via le riprese della nuova serie tv Sky Original Emma, arriva il primo trailer della nuova serie ispirata al romanzo di Jane Austen Adrian, tutti gli ospiti dello show che anticipa la serie animata | Terza puntata

Infine abbiamo Eriq Ebouaney, Silvio Simac, Timo Dierkes, Paul Barrett, David Kammenos e Alex Kobold.

Transporter 3, dove vedere in tv e streaming

Dove vedere Transporter 3? Il film viene proposto in prima serata su Italia 1, ma quando? Giovedì 21 novembre 2019, in prima serata a partire dalle 21:20, trovate il terzo e ultimo capitolo della trilogia con Frank Martin al sesto canale del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguirlo in versione HD può sintonizzarsi sul tasto 506.

Chi invece vuole guardare il film in diretta streaming può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che consente di usufruire dei prodotti in onda in tv anche tramite pc, smartphone e tablet.