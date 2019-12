Ascolti tv giovedì 12 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 12 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Rai 1 ha mandato in onda un docufilm per ricordare il 12 dicembre 1969, mentre Canale 5 ha riproposto in duo Michelle Hunziker e J-Ax con tante canzoni e ospiti. I canali minori hanno puntato a film spensierati.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 12 dicembre?

Ascolti tv 12 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 ha mandato in onda lo speciale Io ricordo, Piazza Fontana, in memoria della strage avvenuta cinquant’anni fa. La docu-fiction è stata seguita da spettatori agli ascolti, con il % di share.

Canale 5 ha puntato all’intrattenimento con All Together Now: il programma canoro, giunto alla sua seconda edizione, ha conquistato spettatori agli ascolti con il % di share.

Rai 2 invece ha mandato il film Pretty Princess con una giovane Anne Hathaway, che ha catturato l’attenzione di spettatori (%). Su Rai 3 l’ultima puntata prima delle pause natalizie di Stati Generali invece ha interessato spettatori agli ascolti con il % di share.

Su Rete4 l’appuntamento settimanale con Diritto e Rovescio ha coinvolto spettatori (%), mentre su Italia 1 il film Divergent ha catturato l’attenzione di spettatori con il % di share.

Su La7 Piazzapulita ha coinvolto spettatori agli ascolti con il %, mentre su TV8 la diretta live di X Factor 2019 per la finalissima è stata seguita da spettatori con il % di share.

Ecco chi ha vinto l’edizione 2019 di X Factor

Sul Nove Umberto B. Il senatur segna spettatori (%).

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti – Il ritorno ha raccolto spettatori con il % confermandosi il re dell’access prime time. Su Canale 5 Striscia La Notizia invece ha interessato spettatori con il %.

Su Italia 1 CSI Miami ha coinvolto spettatori (%), mentre su Rai 3 Non ho l’età ha coinvolto spettatori (%) prima e Un posto al sole spettatori (%) dopo.

Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato individui all’ascolto (%), nella prima parte, e spettatori (%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha coinvolto spettatori con il % di share.

Infine su Tv8 Guess My Age ha appassionato spettatori e il % e sul Nove Deal With It – Stai al gioco ha segnato spettatori con l’%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nella fase del preserale a vincere è stato L’eredità che ha ottenuto spettatori (%) agli ascolti. Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha ottenuto spettatori (%).

