Annamaria Bernardini de Pace difende Montesano: “La Decima Mas ha fatto anche cose bellissime”

Ballando con le Stelle, Annamaria Bernardini de Pace difende Montesano

La legale Annamaria Bernardini de Pace difende Enrico Montesano, escluso da Ballando con le Stelle dopo aver indossato una maglietta della Decima Mas.

Intervistata da Casa Pipol, l’ex avvocata di Francesco Totti ha dichiarato: “Squalificare Montesano credo che sia stato un gesto orrendo da parte della Rai. La Decima Mas è stato un reparto della marina militare che si è anche fatto riconoscere per aver fatto delle cose bellissime. Mas vuol dire memento audere semper che è un motto di Gabriele D’Annunzio. Il fatto che nel ’43 un fascista si sia appropriato della Decima Mas è un fatto storico”.

“Secondo me Montesano non voleva proporre una rivisitazione del fascismo e questa cosa doveva essere capita. Ma soprattutto, chi ha capito quella cosa? Nessuno! Chi poteva capirlo sono tutti morti! Un simbolo del 1940! I dirigenti Rai a quanto pare erano troppo giovani e non lo hanno capito” ha dichiarato ancora Annamaria Bernardini de Pace difendendo Enrico Montesano.

TV / Ballando con le Stelle, Milly Carlucci parla dell’esclusione di Enrico Montesano: “Credo alla sua buona fede” | VIDEO TV / Ballando con le Stelle, la giuria vuole il ritorno di Enrico Montesano: scontro con Selvaggia Lucarelli TV / Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli replica agli insulti degli haters: “Vi sono vicina”

La legale, poi, spiega perché Montesano potrebbe vincere una ipotetica causa alla tv di Stato: “Perché la Rai ha una responsabilità – si chiama culpa in vigilando – nell’aver vigilato male le immagini. E per questo dobbiamo togliergli il contratto, togliergli la possibilità di vincere e mortificarlo davanti tutta Italia? La reazione è spropositata all’azione”.

Annamaria Bernardini de Pace, inoltre, ha parlato anche di un altro caso scoppiato in Rai, quello relativo alla molestia subita da Jessica Morlacchi da parte di Memo Remigi: “Jessica Morlacchi ha fatto bene a non denunciare Memo Remigi perché chissà che fine faceva quella querela. Lui ha 80 anni, bisogna rispettare gli 80enni! Ci sono le molestie e le non-molestie. Alla fine se qualcuno mi mette la mano sul C lo considero maleducato, ma non è che poi devo andare dallo psicologo perché la cosa mi ha devastato. Se Jessica Morlacchi lo avesse denunciato lo avrei difeso io gratuitamente”.