Esplode il caso Memo Remigi. Il cantante è accusato di aver compiuto una molestia in diretta su Rai 1. Siamo a Oggi è un altro giorno, trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone, nella quale Remigi era uno degli ospiti fissi, i cosiddetti affetti stabili. L’83enne, nel corso della puntata di venerdì, è abbracciato a Jessica Morlacchi, ex volto dei Gazosa, anche lei nel cast del programma. A quel punto il cantautore avrebbe allungato eccessivamente la mano, arrivando a palparle il fondoschiena.

In quel momento tutti gli affetti stabili si trovavano alle spalle della conduttrice, per il lancio iniziale. Dalle immagini, diventate virali sui social, si nota la mano “biricchina” di Remigi, che in un primo momento le stringe il braccio, poi si poggia sul fianco della Morlacchi, infine scivola fino a palparle il lato b. L’ex cantante dei Gazosa ha capito subito cosa stava avvenendo, perché ha reagito stizzita, schiaffeggiando la mano di Remigi e riportandola sul fianco, tenendola ferma. Insomma, Jessica ha provato a rimettere in riga il troppo arzillo Memo, ma ormai la frittata era fatta.

Un episodio grave che avrebbe causato un vero e proprio terremoto all’interno della trasmissione. Jessica Morlacchi avrebbe raccontato quanto accaduto ai dirigenti e alla conduttrice che le avrebbero mostrato la loro piena solidarietà, portando avanti dei provvedimenti immediati. Remigi, di conseguenza, sarebbe stato sospeso dal programma, e infatti in questa settimana non è mai stato presente in puntata. “Dunque il 21 ottobre la giornalista-conduttrice intorno alle 14 è apparsa su Rai1 per il solito lancio di puntata, snocciolando i temi e i nomi degli ospiti. La regia in primo piano inquadra Remigi e Jessica Morlacchi, poi stacca su Serena Bortone ma dietro si vede chiaramente la mano del cantante 83enne poggiata sul fianco della Morlacchi. Mano che scende fino ad arrivare al lato B con una visibile palpata in diretta tv. La leader dei Gazosa non gradisce e schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo palpeggiamento la riporta in alto al fianco, tenendola ferma. Episodio non sfuggito ai telespettatori e ieri segnalato da Striscia la notizia che ha parlato della “tempesta ormonale di Memo Remigi”, ha scritto Dagospia. Il video nel frattempo è diventato virale sui social.

Il commento di Serena Bortone

All’inizio della puntata di oggi, 27 ottobre, Serena Bortone è intervenuta dicendo che Remigi da lunedì non fa più parte del loro gruppo di lavoro: “Si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato, per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo. Ma ora che è divenuto pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con gli spettatori e di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà e quella dell’azienda a Jessica, e il mio profondo dispiacere”. Da parte di Morlacchi invece per ora nessun commento ufficiale.

La replica di Remigi

Il cantante è stato contattato da Fanpage e ha spiegato: “Nessuno mi ha comunicato nulla, sono fuori dal programma per fare degli esami. Abbiamo sempre avuto un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario”, la versione di Remigi. “Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”, ha aggiunto il cantautore.

“La Morlacchi, povera stella, è quella che più di tutti ha subìto questa cosa. Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po’ la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei. È stata una cosa goliardica, ci si danno pacche sulle spalle e qualche volta anche sul sedere”, ha spiegato.