Makari: anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata in replica su Rai 1, 5 maggio 2024

Stasera, domenica 5 maggio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la quinta puntata di Makari, la prima stagione della serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama e anticipazioni

Suleima (che ha scoperto di non essere davvero incinta, essendosi trattato di un falso allarme) vive a Milano da ormai un anno e la relazione con Saverio comincia a soffrire per questa distanza, ma per motivi lavorativi torna in Sicilia per qualche giorno. La ragazza viene accolta ad Agrigento da Saverio e Peppe, e si presenta in compagnia del suo geniale e affascinante capo, l’architetto Teodoro Bettini, il che rende Saverio gelosissimo.

Nel frattempo, al giardino della Kolymbetra nella Valle dei Templi, viene ritrovato il cadavere del noto archeologo Demetrio Alù; Saverio e Peppe lo avevano conosciuto nei giorni precedenti insieme all’assistente Vittoria Ferrini, al ricercatore Stefano Sapienza e al professore associato Antonio Moncada. Saverio capisce subito che il movente del delitto ha a che fare con il responso che avrebbe dovuto dare Alù circa il più grande enigma della Valle, ossia dove si trovino i resti del Teatro Antico di Agrigento, mistero dal quale adesso dipendono interessi enormi. Negli ultimi tempi Sapienza aveva fortemente inasprito i rapporti col professore, che in un modo o nell’altro faceva sì che fosse lavorativamente dipendente da lui, impedendogli di fare carriera. Dopo la commemorazione funebre, Stefano spiega a Saverio e Peppe che da adolescente strinse una forte amicizia con Giuseppe, figlio di Alù, e che durante un pomeriggio di pesca subacquea alle Eolie Giuseppe morì annegato: questa tragedia legò per sempre Stefano e il professore, che lo prese sotto la sua ala ma lo trattò con durezza e intransigenza, e nonostante ciò non se la sentiva di andarsene.

Vittoria racconta che Alù ostacolava non solo Stefano ma anche Antonio, il quale però è ambizioso e vuole il suo spazio; quando Saverio accenna a una possibile passata relazione tra lei e il professore, a causa della sua vicinanza e del fatto che egli teneva incastonato nel bastone da passeggio una dracma di Gela regalatagli da lei, se ne va stizzita. Successivamente Stefano afferma che molto tempo prima i due sono stati amanti, ma che Alù interruppe la relazione per non addolorare la moglie, già troppo sofferente per la morte del figlio; malgrado fosse corteggiata da molti colleghi, Vittoria si dedicò completamente al professore, precludendosi una vita sentimentale. Un messaggio anonimo e alcune lettere che dimostrano una nuova recente relazione di Alù compromettono la posizione della Ferrini, la quale però dichiara che il rapporto tra lei e il professore si basava esclusivamente sul rispetto e la stima reciproci.

Una sera Teodoro racconta che Antonio (conosciuto a una master class in Spagna) aspira a tutti i finanziamenti possibili: Moncada presentava i progetti e Alù li garantiva con la sua autorevolezza. Più tardi l’uomo si confida con Saverio rivelandogli di essere molto legato alla Sicilia perché era la terra d’origine di sua madre, morta sette anni prima; questo colpisce Saverio, che ha perso la madre quando era poco più che ventenne. Saverio origlia una discussione tra Ylenia, receptionist dell’hotel Villa Athena, e il suo fidanzato Lillo. Tramite una ricerca su Internet, Suleima scopre che una fondazione italo-canadese si occupa di finanziare con 5 milioni di dollari dei progetti archeologici, e in finale c’è Moncada (bravissimo ad accaparrarsi finanziamenti e concorsi), il cui progetto è appunto sulla Valle dei Templi.

Makari: il cast

Abbiamo visto la trama di Makari, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Protagonista Claudio Gioè, che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna, giornalista caduto in disgrazia proprio all’apice della carriera, che torna in Sicilia per rifarsi una vita. Accanto a lui, tra gli interpreti principali della serie, ci sono Domenico Centamore, nel ruolo dello stravagante e affezionato Peppe Piccionello, amico d’infanzia ritrovato, e Ester Pantano che interpreta Suleima la studentessa di architettura di cui si innamora Lamanna. Nel cast di Makari anche: Filippo Luna e Sergio Vespertino, rispettivamente il Vicequestore Randone e il Maresciallo Guareschi. Poi Tuccio Musumeci, il padre di Saverio. Nelle scene ambientate nel passato, il piccolo Saverio è interpretato da Francesco Occhipinti, sua madre da Vanessa Gallipoli e il padre da Antonio Liotta.

Streaming e tv

Dove vedere la quinta puntata di Makari in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda oggi – 5 maggio 2024 – alle ore 21,25 in replica su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi la puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (sono già disponibili) grazie alla funzione on demand.