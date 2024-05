Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 maggio 2024

Questa sera, venerdì 24 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise di Milano per aver abbandonato fino alla morte la figlia Diana, di soli 18 mesi. In carcere, la donna ha deciso di protestare contro la sentenza con uno sciopero della fame, proclamandosi innocente.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich. Gli inquirenti stanno indagando per capire se qualcuno abbia eliminato il contatto dell’amico Claudio Sterpin dal cellulare della donna, nel giorno della sua scomparsa. Intanto, il marito di Lilly, Sebastiano Visintin, respinge tutti i sospetti e ribadisce di essere lui la vittima di questa situazione.

In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

