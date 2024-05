Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 24 maggio

Questa sera, venerdì 24 maggio 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni giovedì (e/o venerdì) a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Gulsum è adirata con Gaffur perché crede che lui l’abbia presa in giro. Si scopre, in realtà, che c’è stato un malinteso sul nome della pasticceria in cui avrebbero dovuto incontrarsi. Zuleyha, durante il colloquio con il suo l’avvocato, viene a sapere che suo marito Hakan le ha lasciato una fortuna considerevole e decide di dare un nuovo futuro agli abitanti di Cukurova, donando alla città il patrimonio ereditato.

Dopo un’ispezione, il ristorante di Colak viene fatto chiudere. Colak crede che dietro tutto questo ci sia Lutfiye, quindi ordina a Cevat di svitare i bulloni delle ruote della sua auto. Lutfiye però è stata messa sotto scorta dal procuratore che, grazie ai suggerimenti di Fikret, sospettava che Colak avesse in mente di ucciderla. Gli agenti della scorta sorprendono Cevat in flagrante, l’uomo decide di confessare e così Colak viene arrestato. Dopo aver ceduto il patrimonio ereditato da Hakan agli abitanti di Culurova, Zuleyha viene osannata da tutta la popolazione. Abdulkadir, Vahap e Betul sono in fuga diretti in Siria. Ottengono dei passaporti falsi con cui sperano di passare il confine. Fikret compra l’anello di fidanzamento per Zeynep, ma prima di dichiararsi decide di raccontarle tutto sul suo passato.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.