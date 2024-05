Io lo so chi siete: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 24 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Io lo so chi siete, film di genere documentario del 2021, diretto da Alessandro Colizzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il 5 agosto del 1989, il poliziotto Nino Agostino viene brutalmente ucciso a Villagrazia di Carini, sul Lungomare Colombo di Palermo, insieme alla moglie Ida Castelluccio, incinta di due mesi. I due si trovavano a casa dei genitori di Nino, Vincenzo e Augusta, per festeggiare i diciotto anni della sorella Flora. È da trentatre anni ormai che Vincenzo Agostino, insieme alla moglie Augusta Schiera (morta tre anni fa), si batte con forza e determinazione nella richiesta di verità e giustizia sull’uccisione del figlio e della nuora. Alessandro Colizzi e Silvia Cossu seguono così nel loro documentario Io so chi siete, Vincenzo Agostino, che dal 1989 non si taglia la barba, come forma di protesta contro l’occultamento della verità.

Io lo so chi siete: il cast

Abbiamo visto la trama di Io lo so chi siete, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Agostino

Fora Agostino

Stefania Limiti

Luca Tescaroli

Fabio Repici

Ivan D’Anna

Streaming e tv

Dove vedere Io lo so chi siete in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 24 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.