Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 5 maggio 2024

Questa sera, domenica 5 maggio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 maggio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Si inizia con un’intervista al Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in merito alla più stretta attualità politica, economica e sociale, con una particolare attenzione alle prossime elezioni europee. Segue un approfondimento sul mondo delle sette. Spazio poi al dibattito intorno all’uso degli autovelox, tra chi li giudica importanti strumenti per la sicurezza stradale e chi sostiene che spesso servano solo per arricchire le casse dei comuni. Infine, una pagina dedicata ai rischi dei rimedi estremi e delle diete fai da te per perdere peso in modo veloce ma talvolta non sano.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 5 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.