Annamaria Bernardini de Pace contro Totti e Selvaggia Lucarelli

Ospite del programma Belve, in onda su Rai 2 nella seconda serata di mercoledì 16 novembre, la legale Annamaria Bernardini de Pace non ha risparmiato critiche e frecciatine a volti noti del mondo dello spettacolo e non solo: dal suo ex assistito Francesco Totti alla giornalista Selvaggia Lucarelli fino al regista Gabriele Muccino.

Secondo quanto anticipato dal sito Davide Maggio, alla domanda di Francesca Fagnani se le fosse dispiaciuto rinunciare all’incarico di difendere Francesco Totti nella causa di divorzio da Ilary Blasi, la legale ha risposto: “Ma Totti chi? Non ricordo niente e comunque mi avvalgo della facoltà di non rispondere”.

Sul perché il regista Gabriele Muccino, di cui lei ha difeso l’ex moglie, l’abbia attaccata ferocemente in passato, l’avvocato afferma: “Ha perso tutto, è normale. L’ho già querelato”.

Annamaria Bernardini de Pace, poi, non risparmia critiche nei confronti di Asia Argento e Selvaggia Lucarelli. Sull’attrice, che non avrebbe mai saldato il conto, la legale sostiene di non volerla difendere mai più anche perché “può mai sembrare una vera vittima a qualcuno”.

Sulla giornalista, invece, la legale dichiara: “Non ha forza, nonostante si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell’affrontare le donne e darle un minimo di collaborazione. Con le donne non è coraggiosa, non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna”.

Nel corso dell’intervista, l’ex suocera di Raoul Bova rivela di aver subito molestie quando era ragazzina: “Trovo che oggi le donne siano esagerate, se uno ti dà una pacca, ti tocca per sbaglio, fanno le vittime, le scene, se ti toccano il sedere quasi per apprezzarti, fanno una scena: sono stata male”.

Quando la conduttrice le ha fatto notare che “se ti toccano per apprezzarti ci deve essere reciprocità, la molestia è la molestia”, la legale ha così replicato: “Ma se ancora non l’hai apprezzata come si fa ad esserci reciprocità?”.