Divorzio Totti-Blasi, l’avvocato Bernardini de Pace lascia l’incarico

Nuovo colpo di scena nella causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: Annamaria Bernardini de Pace, l’avvocato che rappresentava l’ex calciatore, infatti, ha lasciato l’incarico.

Mentre domani, venerdì 11 novembre, è prevista la nuova udienza del procedimento sulla restituzione dei Rolex e dei gioielli, la causa del divorzio procede senza un accordo.

Secondo quanto riferito da Dagospia, infatti, la legale di Francesco Totti aveva trovato un accordo sulla cifra economica da corrispondere a Ilary Blasi con l’avvocato della conduttrice, Alessandro Simeone.

L’accordo per la separazione consensuale, però, sarebbe stato bocciato da Totti e dal suo entourage, motivo per cui Annamaria Bernardini De Pace avrebbe di conseguenza lasciato l’incarico.

Diversa la versione fornita dalla lega dell’ex calciatore della Roma: “Il nostro accordo prevedeva solo che lo rappresentassi in sede stragiudiziale, quindi quando l’avvocato Alessandro Simeone (il legale di Ilary Blasi ndr) ha presentato la richiesta di separazione il nostro rapporto è finito. Non mi occupo infatti anche delle cause che riguardano borse, scarpe, gioielli e orologi”.

“Ci siamo accordati consensualmente” ribadisce la Bernardini de Pace che quindi avrebbe lasciato l’incarico semplicemente perché il suo compito sarebbe giunto al termine una volta che la Blasi avrebbe deciso di andare avanti con la separazione giudiziale, che si discuterà a marzo dell’anno prossimo.

Secondo quanto rivela Dagospia, però, Francesco Totti non avrebbe seguito i consigli dell’avvocato mentre a deteriorare i rapporti tra l’ex giocatore e Bernardini de Pace sarebbe stata Noemi Bocchi, la nuova compagna del “pupone”, che non avrebbe gradito i consigli della legale sulla loro esposizione mediatica.