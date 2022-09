Muccino contro Bernardini de Pace: “Schiaccia persone come fossero noci”. La replica: “Lui non vale niente”

Gabriele Muccino contro l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace

Nella querelle Totti-Blasi, spunta anche lo scontro tra il regista Gabriele Muccino e il legale Annamaria Bernardini de Pace.

Nel commentare un post di Selvaggia Lucarelli sulla discussa intervista dell’ex giocatore della Roma, in cui Totti ha accusato l’ormai ex moglie Ilary Blasi di tradimento, Muccino, ha attaccato la nota avvocatessa, che anni fa ha difeso Elena Majoni, ex moglie del regista, nella causa per il divorzio tra i due.

“Il legale di Totti (Annamaria Bernardini de Pace per l’appunto) io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni”.

“Veleno – scrive ancora il regista – che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. Tutte archiviate senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita”.

La risposta della legale, però, non si è fatta attendere. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, la Bernardini de Pace avrebbe commentato le parole di Gabriele Muccino con le seguenti affermazioni: “Le offese che derivano da persone che non valgono non valgono niente”.